Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!

OY PUSULALARININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

• Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

• Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.