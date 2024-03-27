Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
Türkiye'de seçmenler, 31 Mart Pazar günü, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek. Peki oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy pusulaların geçerli ve geçersiz sayılacağı durumlar hangileri? İşte detaylar...
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi.
OY PUSULALARININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
• Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.
• Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.
• Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.
• Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.
• Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.
• Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.