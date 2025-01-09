Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğunu belirledi. Söz konusu YSK kararı, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 1

Türkiye'de seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğunu belirledi.

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 2

Yüksek Seçim Kurulunun konuyla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca il ve ilçe seçim kurullarının görevlerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği, bu kapsamda kurulların oluşturulması adına seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 3

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiler kapsamında, ocak ayından 6 ay öncesi olan 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış 38 siyasi partinin bulunduğu tespit edildi.

Alfabetik sıraya göre, seçime katılma yeterliliğine sahip partiler şöyle:

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 4

Adalet Birlik Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 5

Adalet Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 6

AK Parti

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 7

Anadolu Birliği Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 8

Anavatan Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 9

Bağımsız Türkiye Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 10

Büyük Birlik Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 11

CHP

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 12

DEVA Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 13

Demokratik Sol Parti

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 14

Demokrat Parti

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 15

Doğru Yol Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 16

Emek Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 17

Gelecek Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 18

Genç Parti

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 19

Güç Birliği Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 20

Hak ve Özgürlükler Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 21

Halkın Kurtuluş Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 22

DEM Parti

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 23

Hür Dava Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 24

İYİ Parti

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 25

Memleket Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 26

Millet Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 27

MHP

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 28

Milli Yol Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 29

Ocak Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 30

Saadet Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 31

Sol Parti

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 32

Teknoloji Kalkınma Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 33

Türkiye İşçi Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 34

Türkiye İttifakı Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 35

Türkiye Komünist Hareketi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 36

Türkiye Komünist Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 37

Vatan Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 38

Yeniden Refah Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 39

Yenilik Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 40

Yeni Türkiye Partisi

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Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler - Resim: 41

Zafer Partisi

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