Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğunu belirledi. Söz konusu YSK kararı, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Türkiye'de seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğunu belirledi.
Yüksek Seçim Kurulunun konuyla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca il ve ilçe seçim kurullarının görevlerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği, bu kapsamda kurulların oluşturulması adına seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiler kapsamında, ocak ayından 6 ay öncesi olan 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış 38 siyasi partinin bulunduğu tespit edildi.
Alfabetik sıraya göre, seçime katılma yeterliliğine sahip partiler şöyle:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
AK Parti
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
CHP
DEVA Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Doğru Yol Partisi
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
DEM Parti
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
MHP
Milli Yol Partisi
Ocak Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Teknoloji Kalkınma Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye İttifakı Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi