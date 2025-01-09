Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partiler

Yüksek Seçim Kurulunun konuyla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca il ve ilçe seçim kurullarının görevlerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği, bu kapsamda kurulların oluşturulması adına seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.