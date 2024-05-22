Seferberlik yönetmeliği nedir? Hangi durumlarda ilan edilir?
Resmi Gazete'de yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok kişi konu hakkında sorular sormaya başladı. Peki, seferberlik yönetmeliği nedir? Seferberlik ne zaman ve hangi durumlarda ilan edilir?
Seferberlik yönetmeliği, sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok kişi konu hakkında sorular sormaya başladı. Peki, seferberlik yönetmeliği nedir? Seferberlik ne zaman ve hangi durumlarda ilan edilir?
Seferberlik, devletin tüm güç ve kaynaklarının, özellikle askeri gücün, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, düzenlenmesi ve kullanılması süreçlerini kapsar. Bu dönemde, hak ve özgürlükler kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırılabilir.
SEFERBERLİK HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından seferberliğin tanımı şöyle:
"Seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir."