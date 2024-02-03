Şehidin var Türkiye! Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz atışı sonucu bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.

Şehidin var Türkiye! Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde 03 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: TRT Haber

# şehit # ırak # pkk
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