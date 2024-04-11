Seyahat tutkunlarına müjde! Turistik trenlere yenileri ekleniyor!
Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinin nisan ayında işletilmeye başlanacağı açıklandı. İşte detaylar...
1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak.
Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’ te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’ da yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak.
Turistik Trenler gezginlere ev konforunu sunuyor. Bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik treninin de, Ankara’dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55’ te seferlerine başlayacağını tüm seyahat severlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek.
19 Nisan Cuma günü de Tatvan’dan 06.35’ te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor.