Seyahat tutkunlarına müjde! Turistik trenlere yenileri ekleniyor!

Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’ te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’ da yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak.