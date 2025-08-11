Sındırgı depremi sonrası Üşümezsoy’dan dikkat çeken uyarılar: Riskli bölgeler belli oldu

MANİSA VE TURGUTLU ARASINDA STRES OLABİLİR



Manisa’nın kuzeyinden başlayarak Simav ve Uşak’a uzanan fayların etkilendiğini belirten Üşümezsoy, Sındırgı’nın batısında ve kuzeyinde Emet çevresinde de sarsıntıların hissedilebileceğini vurguladı. “Gerilme kuşağında birinci kuşak olarak geçen fay kırıldı. Ama onun güneyinde Manisa Spil Dağı’nın kuzeyinde yükselme oluyor. Manisa ve Turgutlu arasında bir stres olabilir.” dedi.