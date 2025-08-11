Sındırgı depremi sonrası Üşümezsoy’dan dikkat çeken uyarılar: Riskli bölgeler belli oldu
Balıkesir Sındırgı’daki 6,1’lik depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, artçıların süresinden tetiklenme ihtimali olan fay hatlarına kadar önemli açıklamalarda bulundu.
SINDIRGI DEPREMİ SONRASI AÇIKLAMA
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından CNN Türk’te değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, artçıların 2 ay daha sürebileceğini söyledi.
FAYLAR TETİKLENEBİLİR
Üşümezsoy, Sındırgı depremi sonrası bölgedeki diğer fayların tetiklenebileceğine dikkat çekerek “Deprem kuşakları müzik notalarına benziyor. ‘Do, Re, Mi, Fa, Sol’ notalarından sonra ‘Sol’un da çalacağı beklentisinin doğal olduğunu” ifade etti.
MANİSA VE TURGUTLU ARASINDA STRES OLABİLİR
Manisa’nın kuzeyinden başlayarak Simav ve Uşak’a uzanan fayların etkilendiğini belirten Üşümezsoy, Sındırgı’nın batısında ve kuzeyinde Emet çevresinde de sarsıntıların hissedilebileceğini vurguladı. “Gerilme kuşağında birinci kuşak olarak geçen fay kırıldı. Ama onun güneyinde Manisa Spil Dağı’nın kuzeyinde yükselme oluyor. Manisa ve Turgutlu arasında bir stres olabilir.” dedi.
SİMAV, DEMİRCİ VE UŞAK FAYLARI İÇİN UYARI
“Bölgedeki Simav, Demirci ve Uşak faylarının tetiklenme riski bulunuyor.” diyen Üşümezsoy, 1999 öncesi Simav Dağı’nda yapılan çalışmalarda bölgenin altından yükselmiş bir sırt oluştuğunu, bunun faylardaki gerilmeyi gösterdiğini anlattı.
BURSA İDDİALARINA YANIT
Üşümezsoy, deprem modellerinde Bursa’nın adının geçtiğini ancak burada böyle bir fay bulunmadığını söyledi. “Uludağ’ın güneyinden Manyas’a giden bir fay hattı konularak Kuzey Anadolu’nun güney kolu deniliyor. Ancak Bursa ovasında böyle bir fay yok.” dedi.
ADALAR FAYI VE KUMBURGAZ BÖLGESİ
Adalar fayıyla ilgili yanlış algıya dikkat çeken Üşümezsoy, “Adalar fayı ve orta sırt fay aktif değil. Olsa bile 7,6 şiddetinde deprem olamaz.” dedi. Kumburgaz’da fayın kırıldığını, güneyde Manisa Spil Dağı’nın kuzeyinde yükselme olduğunu, Manisa ve Turgutlu arasında stres olabileceğini vurguladı.
EGE’DE BÜYÜK DEPREM İHTİMALİ
Ege’deki fayların “seğmen seğmen” olduğunu ve büyük depremleri oluşturmadığını belirten Üşümezsoy, “Sındırgı ile Demirci arasında bir boşluk varsa orada 6’lık bir deprem olabilir. Ama boş alan yok, depremin belinin kırıldığını düşünüyorum.” dedi.