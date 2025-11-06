Sındırgı depremlerinin ardından yeni tehlike sinyali! Üşümezsoy “o bölgeye dikkat” dedi
Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen sarsıntıların ardından gözler yeniden Marmara’ya çevrildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Olay Y harfinde gizli” diyerek Yalova çevresindeki tehlikeye dikkat çekti.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde art arda yaşanan depremler, uzmanlar tarafından farklı şekillerde yorumlanırken, bazı bilim insanları bu sarsıntıların “artçı değil, öncü nitelikte” olabileceğini belirtti.
Bu gelişmeler üzerine Marmara fay hattına ilişkin olası riskler bir kez daha gündeme geldi.
Ekonomim'e göre, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki son hareketlilikle ilgili yaptığı değerlendirmede, özellikle Yalova çevresinde dikkatle izlenmesi gereken bir kırık hattı bulunduğunu ifade etti.
ÜŞÜMEZSOY: “OLAY Y HARFİNDE GİZLİ”
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’daki depremlerin ardından bölgedeki stres transferinin yönüne dikkat çekerek, Marmara’daki riskli alanlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Üşümezsoy, olası bir depremin yönünü şu ifadelerle tarif etti:
“6,5 - 7 büyüklüğündeki deprem özellikle sahil yerleşkesini tehdit eder. Olay bir Y harfinde gizli. V şeklinde dönerek Yalova, Çınarcık ve Çınarcık’ın batısına doğru gidiyor.”
TARİHSEL KIRILMALAR UYARI NİTELİĞİNDE
Üşümezsoy, bölgedeki tarihsel fay kırıklarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti.
Uzman isim açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
“Buradaki 1894’te kırılan 7.3’lük deprem, Yalova fayını hem de Çınarcık’taki kesimini kırdı. Armutlu’ya doğru giden stres boşalmış oldu.”
“KUMBURGAZ FAYI 2025’TE KIRILDI”
Deprem Uzmanı Üşümezsoy, Marmara Denizi içindeki diğer aktif fay hatlarına da değinerek, “Kumburgaz’daki fay 2025’te kırıldı” dedi.
Açıklamasında İstanbul’da tarih boyunca birçok depremin yaşandığını hatırlatan Üşümezsoy, “Bir taraftan İstanbul'da sürekli depremler olmuştur” ifadesini kullandı.
YALOVA VE ÇEVRESİ İÇİN CİDDİ UYARI
Üşümezsoy, olası büyük Marmara depremine ilişkin değerlendirmesinde, İstanbul’dan çok Yalova ve çevresinin daha yüksek risk taşıdığını vurguladı.
Uzman, bu bölgede olası kırılmaların deniz tabanı boyunca ilerleyebileceğini ve sahil yerleşkelerinin ciddi tehlike altında olduğunu dile getirdi.