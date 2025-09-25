Sındırgı’da bitmeyen sarsıntılar! Uzman uyardı: “Fay enerjisini atamıyor, artçılar devam edecek”
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede devam eden sismik hareketlilik merak konusu oldu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede binlerce sarsıntı kaydedildi.
Uzmanların dikkat çektiği nokta ise bu kadar uzun süren ve 5 büyüklüğüne ulaşan artçıların nedeniydi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, yürüttükleri araştırmalarda farklı bir mekanizma tespit ettiklerini açıkladı:
“Batı Anadolu'da şimdiye kadar çok fazla rastlamadığımız fay hattının kırılmasını engelleyen bir yer altı yapısı olan bariyer sistemi mevcut. Buradaki 6,1'lik deprem bir bariyer sistemine denk geldi. Söz konusu deprem bariyeri aşamadığından fay hattı, enerjisini bugüne kadar devam eden artçılarla sönümlendirmeye çalışıyor. Bu nedenle 6,1'in artçıları azalarak devam etmesi gerekirken enerjiyi tam atamadığı için zaman zaman 5 büyüklüğüne ulaşan depremler yaşanıyor.”
Doç. Dr. Şenkaya, fayın aslında daha büyük bir deprem üretebilecek potansiyeli olduğunu ancak bariyer nedeniyle bunun engellendiğini söyledi:
“Aslında 6,1'lik deprem, daha büyük bir deprem oluşturacak potansiyele sahipti ancak fayın çalışma mekanizması Batı Anadolu'da Sındırgı ve çevresinde bir bariyere denk geldiğinden yani kırmaya çalıştığı yapıyı kıramadığı için 6,1'lik ana şokla beraber 4'ün üzerindeki depremlerle o enerjiyi boşaltmaya çalışıyor. Olması gereken ana şok 6,5 ve civarıyken şu anda 6,1'lik ana şok sonrası küçük artçılarla 6,5 veya üzeri depremin enerjisini boşaltmaya çalışıyor.”
Şenkaya ayrıca, “Söz konusu nedenle enerjisini atamayan fay, 4 üzerinde ve sık aralıklarla artçılar üretiyor. Sındırgı'daki depremden sonra artçıların 1 ay içinde sönümlenerek aşağı doğru gelmesi beklenir. Zamanı düşündüğümüzde de 2 ve civarı artçılar görmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
9 BİNİN ÜZERİNDE SARSINTI KAYDEDİLDİ
Sındırgı’daki deprem fırtınasının büyüklüğüne dikkat çeken Şenkaya, “10 Ağustos günü oluşan 6,1'lik ana şoktan günümüze kadar 9 binin üzerinde sarsıntı yaşandı. Bu, çok büyük bir sayı. Sarsıntılar arasında 4 ve üzerinde beklemediğimiz ana şoklar da var.” dedi.
Sarsıntıların çevre illerde de yoğun hissedilmesinin sebebini açıklayan Şenkaya, Bursa’daki zemin yapısına dikkat çekti:
“Sındırgı'daki sarsıntıların çevre illerde hissedilmesinin diğer temel nedeni ise Bursa ve çevresinde alüvyon zeminin bulunmasıdır. Bursa'daki zemin kendisine gelen deprem dalgalarını büyüterek bize yansıttığı için Sındırgı ve çevresinde olan depremleri hissetmemize neden oluyor. Sındırgı'daki depremler yüzeyde veya yüzeye yakın olduğu için yüzey dalgaları büyüyerek bize yansıyor. Bu yüzden 4 ve üzeri depremleri hissedebilir duruma geliyoruz.”