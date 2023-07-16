Sınır dışı edilecekler!

İzmir'de kaçak göçle mücadele kapsamında denetim yapıldı. Polis ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Ekipler, semt genelinde 170 yabancı uyrukluyu yakaladı. Yurda yasa dışı şekilde girdikleri belirlenen göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.