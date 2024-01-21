Sivas depremi sonrası Naci Görür'den açıklama

Sivas'ta Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişelendirmişti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sivas’taki depremi değerlendirdi. Görür “Külahlı-Gürün/Sivas’da 4,5 deprem. Bu deprem Yakapınar-Göksun Fayı yakınlarında bu faya KB-GD yönünde ve dik olarak yaklaşan görece küçük bir fay üzerinde oluştu. Büyük endişe kaynağı değil, sevgiyle” dedi.