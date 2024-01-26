Sivas'ta korkunç kaza! Cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi

Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs, Kurtlapa köyü yakınlarında devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Sivas'ta korkunç kaza! Cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi
Son Güncelleme:

Sivas'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kurtlapa köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas merkez ilçeye bağlı Asarcık köyüne cenaze için gelenlerin bulunduğu İstanbul Kadıköy Belediyesine ait otobüs, cenaze sonrası dönüş yolunda devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendiriliyor.

Mehmet Şimşek'ten döviz kuru açıklaması! Sosyal medya hesabından paylaştıMehmet Şimşek'ten döviz kuru açıklaması! Sosyal medya hesabından paylaştıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas # Otobüs # trafik kazası # son dakika
Çok Okunanlar
9 ili 7.5 büyüklüğünde deprem için uyardı!
9 ili 7.5 büyüklüğünde deprem için uyardı!
Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu...
Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu...
Bu besinler tığ gibi inceltiyor, her derde deva oluyor!
Bu besinler tığ gibi inceltiyor, her derde deva oluyor!
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak!
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak!
26 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
26 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar İnce'nin 2014 yılındaki konuşması: "Biz bir Dersimli'yi genel başkan yapmışız..." #gündem #sondakika İnce'nin 2014 yılındaki konuşması: "Biz bir Dersimli'yi genel başkan yapmışız..." #gündem #sondakika İnci Taneleri Zerre kimdir? İnci Taneleri Zerre kimdir?