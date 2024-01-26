Sivas'ta korkunç kaza! Cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs, Kurtlapa köyü yakınlarında devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Sivas'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kurtlapa köyü yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, Sivas merkez ilçeye bağlı Asarcık köyüne cenaze için gelenlerin bulunduğu İstanbul Kadıköy Belediyesine ait otobüs, cenaze sonrası dönüş yolunda devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüsün buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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