Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza davasında karar çıktı

Geçtiğimiz günlerde motorsikletli sürücüye çarparak ölümüne neden olduktan sonra ülkesine dönen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 hapis cezası verildi. Hapis cezası 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi...

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza davasında karar çıktı
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İstanbul’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud 27 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı. Mohamud’un yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, taksirle ölüme neden olmaktan sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme duruşmaya verdiği aranın ardından karını açıkladı. Sanığa taksirle ölüme neden olmaktan 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, takdir indirimi ile cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. 

Bu ceza da 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi.

OLAY

Trafikte seyir halinde ilerleryen motosikletli Yunus Emre Göçer'e Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud aracıyla çarpmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Göçer’in yaşanan kazanın ardından 6 Aralık günü yaşamını yitirdiği yer alıyor. 

Göçer’in eşi müşteki Öznur Göçer’in 13-15 Aralık’ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık’taki ifadesinde ise bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını beyan ettiği iddianamede yer alıyor.

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