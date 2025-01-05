Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, "Yeşil Pasaport sahiplerine ön vize şartı getirileceği" iddiaları gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Haberde, ETIAS sistemiyle ilgili Türkiye için şu an herhangi bir resmi açıklamanın bulunmadığı ve bu sistemin Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat eden ülkeler için geçerli olmayacağı ifade edildi.