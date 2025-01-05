Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir?
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat hakkı sağlayan yeşil (hususi) ve gri (hizmet) pasaportlar için "ön vize" uygulaması iddiaları gündeme geldi. Ön vize geliyor mu? Yeşil pasaportlular bu durumdan etkilenecek mi? İşte tüm yanıtlar...
AB Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) uygulamasının 2025'in ilk yarısında devreye gireceği öne sürüldü.
Bu sisteme göre, AB vizesi gerekmeyen yeşil ve gri pasaport sahiplerinin ETIAS sistemine kayıt yaptırmaları ve 7 Euro ücret ödemeleri gerektiği iddia edildi. Ayrıca, başvuruları reddedilenlerin Schengen Bölgesi’ne giriş yapamayacakları belirtildi.
"Ön Vize" İddiası Gerçek Mi?
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, "Yeşil Pasaport sahiplerine ön vize şartı getirileceği" iddiaları gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Haberde, ETIAS sistemiyle ilgili Türkiye için şu an herhangi bir resmi açıklamanın bulunmadığı ve bu sistemin Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat eden ülkeler için geçerli olmayacağı ifade edildi.
ETIAS Sistemi Nedir?
ETIAS (European Travel Information and Authorization System), Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat eden kişilerin seyahat öncesinde elektronik onay almasını zorunlu kılan bir sistemdir.
Kasım 2025 itibarıyla devreye girmesi planlanan sistemin temel amacı, güvenlik risklerini azaltmak ve giriş işlemlerini daha sistematik hale getirmektir.
Kapsam: ETIAS, kısa süreli turistik ve iş seyahatleri için geçerli olacak.
Başvuru Süreci: Tamamen online gerçekleştirilecek ve 7 Euro ücret talep edilecek.
Geçerlilik Süresi: Onay alındıktan sonra izin 3 yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre içinde birden fazla seyahat yapılabilecek.
Hızlı Süreç: Schengen vizesinden farklı olarak biyometrik veri talep etmeyen ETIAS, daha hızlı bir başvuru süreci sunacak.
Ancak başvurunun reddedilmesi halinde kişinin Schengen Bölgesi’ne seyahat edemeyeceği de belirtiliyor.