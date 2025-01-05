Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat hakkı sağlayan yeşil (hususi) ve gri (hizmet) pasaportlar için "ön vize" uygulaması iddiaları gündeme geldi. Ön vize geliyor mu? Yeşil pasaportlular bu durumdan etkilenecek mi? İşte tüm yanıtlar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir? - Resim: 1

AB Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) uygulamasının 2025'in ilk yarısında devreye gireceği öne sürüldü. 

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Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir? - Resim: 2

Bu sisteme göre, AB vizesi gerekmeyen yeşil ve gri pasaport sahiplerinin ETIAS sistemine kayıt yaptırmaları ve 7 Euro ücret ödemeleri gerektiği iddia edildi. Ayrıca, başvuruları reddedilenlerin Schengen Bölgesi’ne giriş yapamayacakları belirtildi.

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Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir? - Resim: 3

"Ön Vize" İddiası Gerçek Mi?

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Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir? - Resim: 4

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, "Yeşil Pasaport sahiplerine ön vize şartı getirileceği" iddiaları gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Haberde, ETIAS sistemiyle ilgili Türkiye için şu an herhangi bir resmi açıklamanın bulunmadığı ve bu sistemin Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat eden ülkeler için geçerli olmayacağı ifade edildi.

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Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir? - Resim: 5

ETIAS Sistemi Nedir?
ETIAS (European Travel Information and Authorization System), Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat eden kişilerin seyahat öncesinde elektronik onay almasını zorunlu kılan bir sistemdir. 

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Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir? - Resim: 6

Kasım 2025 itibarıyla devreye girmesi planlanan sistemin temel amacı, güvenlik risklerini azaltmak ve giriş işlemlerini daha sistematik hale getirmektir.

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Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir? - Resim: 7

Kapsam: ETIAS, kısa süreli turistik ve iş seyahatleri için geçerli olacak.
Başvuru Süreci: Tamamen online gerçekleştirilecek ve 7 Euro ücret talep edilecek.


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Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir? - Resim: 8

Geçerlilik Süresi: Onay alındıktan sonra izin 3 yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre içinde birden fazla seyahat yapılabilecek.
Hızlı Süreç: Schengen vizesinden farklı olarak biyometrik veri talep etmeyen ETIAS, daha hızlı bir başvuru süreci sunacak.

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Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir? - Resim: 9

Ancak başvurunun reddedilmesi halinde kişinin Schengen Bölgesi’ne seyahat edemeyeceği de belirtiliyor.

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Son dakika! Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor? ETIAS nedir? - Resim: 10
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