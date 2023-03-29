Sosyal medya ve basında yer alan 5 yalan iddianın gerçeği ortaya çıktı! İşte o yalanlar ve gerçekler

1) “Bakanların milletvekili adayı olmaları halinde, Anayasanın 76’ncı maddesine uygun olarak görevden ayrılmış olmaları gerekir” iddiası

YALAN

“Bakanların milletvekili adayı olmaları halinde, Anayasa Madde 76’ya uygun olarak görevden ayrılmış olmaları gerekir” iddiası doğru değildir.

GERÇEK

Bakanlar devlet memuru değildir ve Devlet Memurları Kanunu’na tabi de değildirler. Bakanlar kamu hizmeti yapmakta, ancak bir kamu kurum veya kuruluşunun memur statüsündeki kamu görevlisi sayılmamaktadırlar.

Bakanlar, yukarıda belirtilen nedenle Anayasa’da Milletvekilliği adaylığı için istifa etmesi gerekenleri düzenleyen Madde 76/son hükmünde sayılmadıkları gibi, Milletvekili Seçim Kanunu’nun 18’inci maddesinde adaylık için istifa etmesi gereken memurlar arasında da sayılmamıştır.

Bakanlar, hukuk sistemimizde hizmet bakımından, ‘işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri’ arasında da yer almamaktadır.

Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlisi olmanın en önemli şartı o kişiyle devlet arasında bir istihdam ilişkisinin bulunmasıdır. Bakanlar yürütme tarafından istihdam edilen kişiler değildir. Kamu görevine katılan siyasi kişilerdir.

Dolayısıyla bakanlar, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlisi olmadığından Anayasa Madde 76/son hükmü ve Milletvekili Seçim Kanunu’nun 18’inci maddesine göre, istifa etmesi gerekenler arasında sayılan diğer kamu görevlilerinden de değildirler.