Sosyal medya ve basında yer alan 5 yalan iddianın gerçeği ortaya çıktı! İşte o yalanlar ve gerçekler
Sosyal medya ve basında yer alan bazı iddialar ile ilgili 27-28 Mart tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Geride bıraktığımız 2 günde ortaya atılan 5 yalan iddia, gerçeklerle çürütüldü. İşte o yalanlar ve gerçekler...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve basında yer alan bazı iddialar ile ilgili 27-28 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. İşte ortaya atılan 5 yalan iddia ve gerçekler...
1) “Bakanların milletvekili adayı olmaları halinde, Anayasanın 76’ncı maddesine uygun olarak görevden ayrılmış olmaları gerekir” iddiası
YALAN
“Bakanların milletvekili adayı olmaları halinde, Anayasa Madde 76’ya uygun olarak görevden ayrılmış olmaları gerekir” iddiası doğru değildir.
GERÇEK
Bakanlar devlet memuru değildir ve Devlet Memurları Kanunu’na tabi de değildirler. Bakanlar kamu hizmeti yapmakta, ancak bir kamu kurum veya kuruluşunun memur statüsündeki kamu görevlisi sayılmamaktadırlar.
Bakanlar, yukarıda belirtilen nedenle Anayasa’da Milletvekilliği adaylığı için istifa etmesi gerekenleri düzenleyen Madde 76/son hükmünde sayılmadıkları gibi, Milletvekili Seçim Kanunu’nun 18’inci maddesinde adaylık için istifa etmesi gereken memurlar arasında da sayılmamıştır.
Bakanlar, hukuk sistemimizde hizmet bakımından, ‘işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri’ arasında da yer almamaktadır.
Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlisi olmanın en önemli şartı o kişiyle devlet arasında bir istihdam ilişkisinin bulunmasıdır. Bakanlar yürütme tarafından istihdam edilen kişiler değildir. Kamu görevine katılan siyasi kişilerdir.
Dolayısıyla bakanlar, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlisi olmadığından Anayasa Madde 76/son hükmü ve Milletvekili Seçim Kanunu’nun 18’inci maddesine göre, istifa etmesi gerekenler arasında sayılan diğer kamu görevlilerinden de değildirler.
2) “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Bor Karbür Fabrikası’nda üretim yok” iddiası
YALAN
Bazı sosyal medya hesaplarında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Bor Karbür Fabrikası’nda üretim yok” iddiası paylaşıldı.
GERÇEK
Balıkesir’in Bandırma ilçesine kurulan Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi, 19 Mart 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılmış ve üretime başlamıştır. Tesisin üretim yaptığı anlara dair görüntüler, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koymaktadır.
Türkiye, yıllık bin ton üretim yapması beklenen Bor Karbür Tesisi’nin açılışıyla, dünyada bor karbür üreten 5 ülkeden biri olmuştur.
3) “Boğaziçi Üniversitesi’nde el konulan hayvan barınağı boşaltılıyor” iddiası
YALAN
Bazı basın yayın organlarında, “Boğaziçi Üniversitesi’nde el konulan hayvan barınağı boşaltılıyor” iddiasıyla haberler yer aldı.
GERÇEK
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsündeki köpeklerin yeni yapılan hayvan yaşam alanlarına taşınmasının ardından, iddiaya konu alanda da incelemeler yapılmış, köpeklere son derece kötü koşullarda bakıldığı, temel hijyen kurallarının ihlal edildiği ve kanuna aykırı olarak veteriner gözetimi olmaksızın köpeklere enjeksiyonla ilaç tedavisi yapıldığı ve serum verildiği tespit edilmiştir.
Ormanlık alanda izinsiz ocak yakıldığı, tehlikeli patlayıcı tüp bulundurulduğu, yangın riski oluşturulduğu da tutanak altına alınmıştır.
Ayrıca, bakıcı olduğu iddia edilen kişinin, hayvan bakımı ile ilgili herhangi bir eğitiminin olmadığı ve ülkemizde çalışma izni olmayan bir Moldova vatandaşı olduğu tespit edilmiştir.
Bu kişinin üniversite ile herhangi bir yasal bağı olmadığı halde kampüste izinsiz olarak 7/24 yaşamakta olduğu ve iddiada ismi geçen grup tarafından sigortasız olarak çalıştırıldığı anlaşılmıştır.