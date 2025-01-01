Taciz iddiaları Hollywood’u karıştırdı: Justin Baldoni’den 250 milyon dolarlık dava

Justin Baldoni’nin avukatı ise, Blake Lively’nin iddialarını “asılsız ve çıkarcı” olarak nitelendirdi. Avukat, Lively’nin bu suçlamaları, filmin başarısızlığını ve kendi hakkında çıkan olumsuz haberleri örtbas etmek için kullandığını öne sürdü.