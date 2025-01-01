Taciz iddiaları Hollywood’u karıştırdı: Justin Baldoni’den 250 milyon dolarlık dava
Blake Lively’nin taciz iddiaları sonrası Justin Baldoni, haberi yayımlayan New York Times’a iftira davası açtı. Hollywood’daki gerilim tırmanıyor!
Justin Baldoni ve Blake Lively’nin birlikte rol aldığı “Bizimle Başladı Bizimle Bitti” filminin çekimleri sırasında başlayan gerilim, Hollywood’da büyük bir skandala dönüştü.
Ntv.com.tr’nin haberine göre, Blake Lively, filmin hem başrol oyuncusu hem de yönetmeni olan Justin Baldoni’yi ciddi suçlamalarla hedef aldı.
İDDİALAR NELER?
İddialar arasında; Baldoni’nin çekimler sırasında Lively’ye rahatsız edici davranışlarda bulunması, ünlü oyuncunun fazla kilolarını sürekli gündeme getirmesi, vefat eden babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yapması ve filme daha fazla cinsellik içeren sahneler ekletmeye çalışması bulunuyor.
Lively, Baldoni’nin hem filmin çekimleri sırasında hem de gösteriminden sonra hakkında olumsuz haberler yayarak itibarını hedef aldığını ve manipülasyon kampanyası başlattığını iddia etti.
BALDONI’DEN SERT YANIT
Justin Baldoni, taciz iddialarını konu alan ve Blake Lively’nin açıklamalarını içeren haberi yayımlayan New York Times’a tam 250 milyon dolarlık iftira davası açtı. Baldoni, gazetenin “yanlış bilgiler ve doğrulanmamış iddialar” üzerinden kendisini karaladığını savundu.
Variety’nin ulaştığı 87 sayfalık şikayet dosyasında Baldoni, gazetenin Lively’nin taraflı anlatısını sorgulamadan yayınladığını belirtti. Şikayette şu ifadeler yer aldı: "Times haberi neredeyse tamamen Lively'nin doğrulanmamış ve çıkarcı anlatısına dayanıyor, iddialarını çürüten ve gerçek amaçlarını ortaya çıkaran çok sayıda kanıtı görmezden gelirken haberi neredeyse kelimesi kelimesine aktarıyor"
New York Times ise haberi titizlikle hazırladığını ve etik gazetecilik ilkelerine uygun hareket ettiğini savunarak suçlamaları reddetti.
Justin Baldoni’nin avukatı ise, Blake Lively’nin iddialarını “asılsız ve çıkarcı” olarak nitelendirdi. Avukat, Lively’nin bu suçlamaları, filmin başarısızlığını ve kendi hakkında çıkan olumsuz haberleri örtbas etmek için kullandığını öne sürdü.
Justin Baldoni, davasında Johnny Depp’in eski kriz yönetimi ekibinden destek alıyor.