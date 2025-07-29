Tarihte bugün! İşte 29 Temmuz tarihine damga vuran olaylar
29 Temmuz, dünya tarihine yön veren olaylarla dolu... Hangi ünlü isimler hayatını kaybetti, hangi tarihi kararlar alındı? İşte detaylar!
1830 – Fransa’da Temmuz Devrimi
X. Charles tahtından indirildi, yerine Louis Philippe geçti.
Bu devrim, Bourbon Hanedanı’nın sonunu getirirken, “Vatandaşlar Kralı” unvanıyla Louis Philippe’in yükselişine sahne oldu. Fransa'da anayasal monarşiye geçişin önünü açtı.
1856 – Alman besteci Robert Schumann hayatını kaybetti
Çocukken şair olma hayali kuran Schumann, babasının kitaplığındaki Byron ve Scott romanlarıyla büyüdü. Ancak müziğe olan tutkusu ağır bastı. Piyanist olarak başladığı kariyerine, sakatlanan eli yüzünden besteci ve müzik eleştirmeni olarak devam etti. 1834’te kurduğu Neue Zeitschrift für Musik dergisiyle çağdaşı bestecileri tanıttı. Hayatının aşkı Clara Wieck’le evlendikten sonra lied türünde 140 şarkı besteledi. En bilinen eseri Dichterliebe, insan sesi ile piyano arasındaki eşitliği yansıtan yapısıyla türde çığır açtı. Son yıllarında ağırlaşan ruhsal hastalığı nedeniyle bir akıl hastanesine yatırıldı ve 29 Temmuz 1856’da burada yaşamını yitirdi.
1890 – Vincent Van Gogh yaşamını yitirdi
Van Gogh, sadece 10 yılda 2.100'ü aşkın eser üretti. 860’tan fazla yağlı boya tablosu; manzaraları, natürmortları, portreleri ve çarpıcı otoportreleriyle dikkat çekti. Cüretkâr renk kullanımı ve fevri fırça darbeleriyle ard-izlenimciliğin simgelerinden biri haline geldi. Yoksulluk ve ağır ruhsal sorunlarla mücadele eden Van Gogh, 29 Temmuz 1890'da 37 yaşında silahla yaralanarak hayatını kaybetti. Ölümü hala intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde tartışılıyor.
1900 – İtalya Kralı I. Umberto suikasta kurban gitti
29 Temmuz 1900'de Monza’da halkla buluşmaya çıkan İtalya Kralı I. Umberto, Gaetano Bresci adlı bir anarşist tarafından vurularak öldürüldü. Olay, Avrupa’daki monarşi karşıtı hareketlerin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Kral, suikastten sadece birkaç gün önce benzer bir saldırıdan kurtulmuştu.
1921 – Hitler partinin başına geçti
Adolf Hitler, 1921 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) genel başkanlığına getirildi. Bu hamle, Nazi ideolojisinin kurumsallaşmasında kritik bir dönüm noktası oldu. Hitler, bu göreviyle Almanya'nın siyasi geleceğinde söz sahibi olmaya başladı ve tarihin en yıkıcı savaşına giden sürecin ilk tuğlalarını döşedi.
1951 – Ali Sami Yen hayata veda etti
1886 doğumlu Ali Sami Yen, Türk futbolunun öncülerinden biri olarak Galatasaray Spor Kulübü’nü kurdu. Aynı zamanda futbolcu ve teknik direktör olan Yen, Türk sporunun profesyonelleşme sürecinde büyük rol oynadı. 1951 yılında hayatını kaybettiğinde arkasında büyük bir miras bıraktı.
1953 – Türkiye’de demiryolu devri başladı: TCDD kuruldu
1953’te Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi kurularak ülkede demiryolu taşımacılığının kurumsallaşmasının önü açıldı. Ulaşımda yeni bir çağ başlatan TCDD, sanayileşmenin ve iç ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadı.
1957 – Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kuruldu
Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak kurulan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda küresel denetim yetkisiyle donatıldı. Kurum, ilerleyen yıllarda İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerde yaptığı denetimlerle sık sık gündeme geldi.
1958 – NASA kuruldu: Uzay yarışı resmen başladı
Ay'a yolculuk planı bu gün doğdu!
Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği’ne karşı uzay yarışında geri kalmamak için 29 Temmuz 1958’de NASA’yı resmen kurdu. Ay’a insan gönderme, Mars keşifleri ve uzay araştırmaları bu kurumun çatısı altında yürütüldü.
1960 – Eski Başbakan Hasan Saka öldü
1886’da Trabzon’da doğan Hasan Saka, Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Başbakanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı da yapan Saka, 27 Mayıs öncesi siyasi atmosferde önemli rol oynadı.
1981 – Prens Charles ve Lady Diana evlendi
Yüzyılın düğünü milyonları ekran başına kilitledi!
29 Temmuz 1981’de Birleşik Krallık’ta düzenlenen Prens Charles ve Lady Diana'nın düğünü, 750 milyondan fazla kişi tarafından televizyondan izlendi. Westminster Katedrali’nde gerçekleşen tören, kraliyet tarihinde unutulmaz anlardan biri olarak hafızalara kazındı.
1999 – Bill Clinton görevde ceza alan ilk ABD Başkanı oldu
1999 yılında ABD Başkanı Bill Clinton, Monica Lewinsky skandalı kapsamında yalan beyanda bulunmaktan suçlu bulundu. 90.000 dolar para cezasına çarptırılan Clinton, görevdeyken ceza alan ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçti.
2024 – Kenan Işık yaşamını yitirdi
1947 doğumlu Kenan Işık, tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına uzanan kariyerinde oyuncu, sunucu ve gazeteci olarak gönüllerde taht kurdu. “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasıyla hafızalara kazınan Işık, uzun süredir bitkisel hayatta sürdürdüğü yaşamına 2024’te veda etti.