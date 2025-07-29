Tarihte bugün! İşte 29 Temmuz tarihine damga vuran olaylar

1856 – Alman besteci Robert Schumann hayatını kaybetti

Çocukken şair olma hayali kuran Schumann, babasının kitaplığındaki Byron ve Scott romanlarıyla büyüdü. Ancak müziğe olan tutkusu ağır bastı. Piyanist olarak başladığı kariyerine, sakatlanan eli yüzünden besteci ve müzik eleştirmeni olarak devam etti. 1834’te kurduğu Neue Zeitschrift für Musik dergisiyle çağdaşı bestecileri tanıttı. Hayatının aşkı Clara Wieck’le evlendikten sonra lied türünde 140 şarkı besteledi. En bilinen eseri Dichterliebe, insan sesi ile piyano arasındaki eşitliği yansıtan yapısıyla türde çığır açtı. Son yıllarında ağırlaşan ruhsal hastalığı nedeniyle bir akıl hastanesine yatırıldı ve 29 Temmuz 1856’da burada yaşamını yitirdi.