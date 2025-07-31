Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar

Tarihin tozlu sayfalarında bugün hangi olaylar yaşandı, kimler doğdu, kimler hayatını kaybetti? 31 Temmuz’un dünya tarihine kazınan gelişmeleri bu galeride sizi bekliyor!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 1

1722 - İstanbul'da III. Ahmet için yaptırılan Sadabad Sarayı törenle açıldı.

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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 2

1908 - II. Abdülhamit döneminde resmî bir göreve dönüşen "hafiyelik", resmen ortadan kaldırıldı.

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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 3

1922 - İstiklal Mahkemeleri Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 4

1932 - Almanya'da seçimlerde 230 Milletvekilliği alan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Naziler) birinci parti oldu. Sosyal demokratlar 133, komünistler 89 Milletvekili çıkardılar.

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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 5

1932 - Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi; Atatürk kendisine "Ece" soyadını verdi.

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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 6

1944 - Küçük Prens adlı eseriyle ünlü, Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupéry, Akdeniz semalarında F-5B ile keşif uçuşu sırasındayken vuruldu ve uçağı kayboldu.

Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.

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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 7

1952 - Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.

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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 8

1980 - ASELSAN, ilk Türk telsizini üretti.

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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 9

2014 - Türk şarkıcı Murat Göğebakan hayatını kaybetti. (d. 1968)

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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 10

2024 - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldü.

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Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar - Resim: 11

2024 – Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti. (d. 1938)

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