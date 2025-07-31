Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar
Tarihin tozlu sayfalarında bugün hangi olaylar yaşandı, kimler doğdu, kimler hayatını kaybetti? 31 Temmuz’un dünya tarihine kazınan gelişmeleri bu galeride sizi bekliyor!
1722 - İstanbul'da III. Ahmet için yaptırılan Sadabad Sarayı törenle açıldı.
1908 - II. Abdülhamit döneminde resmî bir göreve dönüşen "hafiyelik", resmen ortadan kaldırıldı.
1922 - İstiklal Mahkemeleri Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
1932 - Almanya'da seçimlerde 230 Milletvekilliği alan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Naziler) birinci parti oldu. Sosyal demokratlar 133, komünistler 89 Milletvekili çıkardılar.
1932 - Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi; Atatürk kendisine "Ece" soyadını verdi.
1944 - Küçük Prens adlı eseriyle ünlü, Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupéry, Akdeniz semalarında F-5B ile keşif uçuşu sırasındayken vuruldu ve uçağı kayboldu.
Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.
1952 - Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.
1980 - ASELSAN, ilk Türk telsizini üretti.
2014 - Türk şarkıcı Murat Göğebakan hayatını kaybetti. (d. 1968)
2024 - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldü.
2024 – Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti. (d. 1938)