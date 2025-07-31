Tarihte bugün! İşte 31 Temmuz tarihine damga vuran olaylar

1944 - Küçük Prens adlı eseriyle ünlü, Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupéry, Akdeniz semalarında F-5B ile keşif uçuşu sırasındayken vuruldu ve uçağı kayboldu.

Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.