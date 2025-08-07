Tarım Bakanlığı bu 7 yoğurt markasını ifşa etti! İşte sağlığı tehdit eden yoğurtlar
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde bu kez yoğurt markaları dikkat çekti. Taklit ve tağşiş yapılan ürünler arasında yer alan 7 yoğurt markası, sosyal medyada gündem oldu
Bu markaların içinde ne olduğu belli değil!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesinde bazı yoğurt firmalarına yer verdi. İçeriğinde jelatin, nişasta ya da süt ürünü olmayan hammaddeler tespit edildi.
Testi geçemedi!
Bu yoğurtlarda süt proteini yerine jelatin kullanıldığı tespit edildi. Ürün, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine alındı. İşte o markalar...
