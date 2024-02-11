TBMM'de yeni hafta gündeminde neler var? İşte Meclis'te görüşülecek kritik konular

Meclis Genel Kurulu’na enerji ve sağlığa ilişkin gündemler gelecek. 13 Şubat günü başlayacak mesaide Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ndeki düzenlemeler ele alınacak.

Teklife göre, yerli üretimle ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kaynak alanlarında imar planı olmaksızın santraller kurabilmesi de teklifte yer alıyor.

Enerji alanındaki görüşmelerin ardından sağlık alanındaki kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre; eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

Teklif kabul olursa, diş hekimleri muayenehanelerinde diş hekimi istihdam edebilecek.