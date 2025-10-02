🔴 Tekirdağ depremi İstanbul’da hissedildi | Uzmanlardan kritik uyarı
Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, “Beklenen Marmara depremi er ya da geç olacak, İstanbul’u deprem hazırlayın” derken, Prof. Dr. Doğan Perinçek ise “7 ve daha yukarısında bir deprem bekliyorum” dedi
TEKİRDAĞ’DA DEPREM
AFAD, Marmara Denizi’nin 18.24 km açığında merkez üssü Marmaraereğlisi, Tekirdağ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul’da da hissedilen deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarılar geldi.
PROF. DR. DOĞAN PERİNÇEK: 7 VE DAHA YUKARISI..
“Kilit noktasının o zaman (23 Nisan’da) o deprem olduğunda 6.1, kilit noktasının batısına geçerse kritik olabilir dedik. Şimdi bu deprem bu kilit noktasının batısına geçti. Net olarak bunu söyleyebiliriz.”
Batı Marmara için beklentisini ise şu sözlerle dile getirdi:
“Ben Batı Marmara’da söylediğim alanda büyük bir deprem bekliyorum. Yani 7 ve daha yukarısında bir deprem bekliyorum.”
Perinçek, bölgedeki fayların yeterince enerji biriktirdiğini belirterek, “Bu depremden iki ay sonra Marmara Adası ile Tekirdağ arasındaki bir noktada deprem olursa ben şaşırmam.” ifadelerini kullandı.
1766’dan bu yana Batı Marmara’nın kritik olduğunu vurgulayan Perinçek, bugün yaşanan artçılar için tehlikenin azaldığını ancak batıdaki fayların her an büyük deprem üretebileceğini söyledi.
NACİ GÖRÜR: HER AN BÜYÜK DEPREM OLABİLİR
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi’nde meydana gelebilecek büyük depreme karşı uyarıda bulundu. Görür şu ifadeleri kullandı:
“Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u deprem hazırlayın.”
OKAN TÜYSÜZ
Depremin ardından NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Marmara Denizi içerisinde olan bir deprem. Biraz güneye doğru görülüyor. Daha önce yaşadığımız 6,2’lik depremden biraz daha uzakta gözüküyor.” dedi.
Marmara Denizi içinde birçok fay olduğunu anlatan Tüysüz, “Bunlardan bir tanesi kırılmış olabilir. Büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini düşünmüyorum. Ana kolun açığında gibi görülüyor.” ifadelerini kullandı.
ERCAN: KAYGILANMAYA GEREK YOK
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da da hissedilen deprem için, “Kaygılanmaya gerek yok, herkes işine baksın. Önemli bir deprem değil.” dedi.
ÜŞÜMEZSOY: SÖYLEDİĞİM SENARYONUN YARISI
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara'daki son depremi değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini belirten Üşümezsoy, “Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” dedi.
“23 NİSAN’DA BAĞIRDIM”
Üşümezsoy, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depreminde fayın yalnızca bir kısmının kırıldığını, Silivri Çukuru içinde kalan 10-15 kilometrelik fay parçasının ise henüz kırılmadığını hatırlatarak şunları söyledi:
“23 Nisan’da bağırdım, bu deprem 6.2’lik Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda oldu. Ama Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı.”
“6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ VAR”
“Silivri Çukuru içinde kalan fay parçası üzerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli var. Kumburgaz Çukuru’ndaki koldan farklı olarak bu kez orta sırta paralel giden ikinci kolda kırılmalar söz konusu. İstanbul’a doğru ilerleyen bir fay değil, Silivri Çukuru içinde kalan bir kesimden bahsediyoruz.”
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki sarsıntılarla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Üşümezsoy, İstanbul için büyük bir deprem riski olmadığını vurgularken, Silivri Çukuru’nda yaklaşık 10 kilometrelik bir fay parçasının kırılmadığını belirtti.
“Silivri ile Kumburgaz arasındaki fay kırıldı ama Silivri Çukuru’ndaki parça hâlâ duruyor. Orada 6.2’lik bir potansiyel var. İstanbul’a doğru uzanan fayın kırılmadığını, yani İstanbul için büyük bir depremin söz konusu olmadığını defalarca söyledim.” dedi.
SÜLEYMAN PAMPAL: ORTA MARMARA FAYI 7’YE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR
Tekirdağ depremi sonrası İstanbul'daki riski değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Marmara'nın normal deprem aktivitelerinden birini yaşadık. Orta Marmara Fayı'nın doğu kesimi henüz kırılmadı. Bu bölge 7'ye kadar deprem üretebilir. 5 büyüklüğündeki bir depremin tetikleme etkisinden ise söz etmek doğru değil.” dedi.