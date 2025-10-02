🔴 Tekirdağ depremi İstanbul’da hissedildi | Uzmanlardan kritik uyarı

PROF. DR. DOĞAN PERİNÇEK: 7 VE DAHA YUKARISI..



“Kilit noktasının o zaman (23 Nisan’da) o deprem olduğunda 6.1, kilit noktasının batısına geçerse kritik olabilir dedik. Şimdi bu deprem bu kilit noktasının batısına geçti. Net olarak bunu söyleyebiliriz.”

Batı Marmara için beklentisini ise şu sözlerle dile getirdi:

“Ben Batı Marmara’da söylediğim alanda büyük bir deprem bekliyorum. Yani 7 ve daha yukarısında bir deprem bekliyorum.”

Perinçek, bölgedeki fayların yeterince enerji biriktirdiğini belirterek, “Bu depremden iki ay sonra Marmara Adası ile Tekirdağ arasındaki bir noktada deprem olursa ben şaşırmam.” ifadelerini kullandı.

1766’dan bu yana Batı Marmara’nın kritik olduğunu vurgulayan Perinçek, bugün yaşanan artçılar için tehlikenin azaldığını ancak batıdaki fayların her an büyük deprem üretebileceğini söyledi.