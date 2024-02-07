Teksif'ten Gelal Çorap'ta sendika mücadelesi! "Fabrika yönetimi anayasal suç işlemektedir"

Gelal Çorap A.Ş. işçileri, sendika hakları için ayağa kalktı. Teksif'in 2023 yılının ağustos ayında örgütlenme çalışması başlattığı fabrikada, Adidas ve Gelal Çorap A.Ş eliyle işçilerin örgütlenmesinin önüne geçildi. Teksif Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, bugün yaptığı basın açıklamasında, Gelal Çorap ve Adidas yetkililerinin, işçilerin Anayasal hakkını engellediğini belirtti.

TEKSİF AÇIKLAMA YAPTI

Teksif Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik açıklamasında, Gelal Çorap Fabrika Müdürü Cüneyt Tınkır'ın "sendika gerekirse kendilerinin getireceğini ama Teksif Sendikası'nı asla istemediklerini" belirttiğini aktardı. Çelik, Cüneyt Tınkır'ın Anayasal suç işlediğini söyledi. Çelik, sendikalı olduğunu açıkça söyleyen bir üyelerinin de işten çıkartıldığını söyledi.

"ADİDAS YETKİLİSİ SENDİKASAVAR GİBİ GÖREV YAPIYOR"

Çelik açıklamasında, Adidas yetkilisinin de Teksif'e karşı faaliyetlerde bulunduğunu aktardı. "İşten atılan üyemizle ilgili Adidas bugüne kadar hiçbir yaptırım uygulamadı." diyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

- Adidas yetkilisi Enes Ün "sendika gelirse Adidas’ın maliyetleri artar, dolayısıyla Adidas buradan üretimini çeker" sözleriyle sendikaya üyeliklerin önünü kesmektedir. Enes Ün, sendikamıza göndermiş olduğu epostada, "Örgütlenme sürecinde hangi sendika çoğunluğu alıp yetkiye önce başvurur ise ya da yetki başvurusu dahi olmadan bir sendika ile anlaşıldığında, Gelal’ın buna saygı duyacağına güvenimiz tamdır." diyerek çalışma hayatını düzenleyen yasaları hiçe saymaktadır.

Çelik, Adidas yetkilisi Enes Ün'ün "sendikasavar gibi görev yaptığını" söyledikten sonra şunları belirtti:

- Enes Ün Gelal Çorap işverenine, fabrikaya sendika girmesin diye akıl hocalığı yapmaktadır. Fabrika Müdürü Cüneyt Tınkır, işçileri toplayarak üyelerimizi tehdit etmeye devam etmektedir.

"ENES ÜN VE CÜNEYT TINKIR ANAYASAL SUÇ İŞLEMEKTEDİR"

Teksif Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, açıklamasının devamında Gelal Çorap A.Ş. çalışanlarının fabrikada, "çok ağır tehditler, korkutmalar, yasadışı, hatta insanlık dışı şartlara" maruz kaldığını söyledi. Enes Ün ve Cüneyt Tınkır anayasal ve yasal suç işlediğini yineleyen Sendikacı, "Sendikamızın ismi yetti. Israrlı taleplerimiz sonuç verdi. Daha önce sadece 2 bin işgününü tamamlamış olan çalışanlara verdiği bir maaş tutarında ikramiye, tüm çalışanlara ödeme kararı aldı. Mart 2024 tarihinden başlamak üzere bir maaş tutarında ikramiye, 4 defada ödenecek." dedi.

Çelik, "İşveren halen işçiler adına aldığı banka promosyonu hakkında bir açıklama yapmamaktadır." dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: