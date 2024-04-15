Teleferiğe binmek güvenli mi? Binerken nelere dikkat edilmeli?

Teleferik, genellikle oldukça güvenli bir ulaşım aracı olarak kabul edilmektedir. Uzmanlar, teleferiklerin en güvenli ulaşım araçlarından biri olduğunu belirtiyor. Ancak güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde kazalar meydana gelebiliyor.

Örneğin, Antalya'da yaşanan kazanın bir benzerenin yaşanmaması için düzenli bakım ve denetimler yapılmalıdır. Genel olarak, teleferiklerin güvenliği için gerekli önlemler alındığı takdirde bu ulaşım aracı güvenli bir şekilde kullanılabilir.