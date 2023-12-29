Teröriste 26 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet! 25 Şehidin Katili PKK'lıya Büyük Ceza

Hakkari'de 25 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden terörist Ayhan Ediş, 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Teröriste 26 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet! 25 Şehidin Katili PKK'lıya Büyük Ceza

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 25 askerin şehit olduğu, 26 askerin yaralandığı saldırıların failleri arasında yer alan PKK'lı terörist Ayhan Ediş, 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksekova ilçesinde 19 Haziran 2012'de Dağlıca karakoluna düzenlenen ve 9 askerin şehit olduğu, 20 askerin yaralandığı, 6 Eylül 2015'te de 2 zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 16 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı saldırılara katılan Ayhan Ediş'in yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ayhan Ediş, avukatı ve yakınları salonda hazır bulundu.

Sanık ve avukatının savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanığın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmek" suçlarından 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 380 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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