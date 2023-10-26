Terörle Mücadelede Son Durum

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada kaç terörist etkisiz hale getirildi? Türk ordusunun Gazze için planı ne? Gazze’ye yardımlar devam edecek mi? Güvenlik kaynakları, bu sorulara ilişkin konuştu.

Terörle Mücadelede Son Durum

Terör ile mücadele Irak ve Suriye’nin kuzeyinde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Basın ve Halkla İlişkiler Basın Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadelede son bilançoyu paylaştı.

Diğer yandan imha edilen teröristlerin kullandığı mağara, sığınak, barınak ve depoların verileri de paylaşıldı.

Peki, Türk ordusunun Gazze için planı ne? Gazze’ye yardımlar devam edecek mi? Sorusunun cevabını Tuğamiral Aktürk, açıkladı.

Basın toplantısında Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel yapılacak etkinliklerde sıralandı.

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# terörle mücadele
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