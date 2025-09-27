Ticaret Bakanlığı uyardı: Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine iki yeni ürün daha eklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle iki markanın lavabo açıcı ürünlerinin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi” denildi.