Ticaret Bakanlığı uyardı: Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığı açısından risk taşıyan ürünlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, kimyasal tehlike barındırdığı tespit edilen iki markanın lavabo açıcı ürününün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Aynı zamanda satışları da tamamen yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine iki yeni ürün daha eklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle iki markanın lavabo açıcı ürünlerinin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi” denildi.
Bu kararın ardından tüketicilerin güvenliği için ürünlerin piyasadan tamamen kaldırılması için süreç başlatıldı.
Bakanlığın raporunda özellikle iki markanın öne çıktığı belirtildi:
Cosmiq marka lavabo açıcı: Çocuk emniyetli kapatma düzeneği bulunmaması ve dokunsal uyarılara yer verilmemesi nedeniyle toplatılmasına karar verildi.
Gojo marka lavabo açıcı: Üzerinde dokunsal uyarılar bulunmaması nedeniyle piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması yönünde işlem başlatıldı.
