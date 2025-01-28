TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde

Dünya çapında en çok takip edilen TikTok hesapları belli oldu. Listede Türk bir isim de yer aldı. İşte TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar...

Sude İnak Sude İnak
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TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde - Resim: 1

Khaby Lame (İtalya): 161.8 milyon

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TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde - Resim: 2

Charli D’Amelio (ABD): 152.6 milyon

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TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde - Resim: 3

Bella Poarch (ABD): 93.9 milyon

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TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde - Resim: 4

MrBeast (ABD): 93.7 milyon

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TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde - Resim: 5

Addison Rae (ABD): 88.6 milyon

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TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde - Resim: 6

Zach King (ABD): 81.3 milyon

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TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde - Resim: 7

Kimberly Loaiza (Meksika): 80.9 milyon

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TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde - Resim: 8

TikTok (Çin): 79.9 milyon

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TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde - Resim: 9

CZN Burak (Türkiye): 74.9 milyon

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TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar! Şok olacaksınız bir Türk isimde içinde - Resim: 10

The Rock (ABD): 74.3 milyon

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