Toki’den 20 ilde arsa satışı! Başvuru tarihleri ve ödeme detayları açıklandı
TOKİ, 20 ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Fiziki müzayedelere katılamayanlar için çevrim içi teklif imkânı da sunulacak. İşte satış yapılacak iller, ödeme planı ve başvuru detayları…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılar ve bireysel alıcılar için yeni bir fırsat sunuyor. 20 farklı ilde bulunan 63 arsa, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.
Ekonomim’e göre, arsalar için düzenlenecek müzayedeler, Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak gerçekleştirilecek. Fiziki katılım sağlayamayanlar ise çevrim içi teklif verebilecek.
İşte detaylar…
Arsa satışları, 2025 yılının Şubat ayında düzenlenecek müzayedelerle gerçekleştirilecek.
İŞTE ADRES DETAYLARI…
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
SATIŞ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Arsa alıcıları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapabilir.
HANGİ İLLERDE ARSALAR SATILACAK?
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.