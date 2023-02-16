Trabzonspor - Basel maçında duygulandıran hareket! Taraftarlar 10 şehri unutmadı
Kahramanmaraş ve 10 ilde hissedilen depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek oldu. UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Basel'i ağırlayan Trabzonspor'un tribünlerinde bütün takımların taraftarları yer alırken, depremin hissedildiği şehirler unutulmadı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde derinden hissedilen "asrın felaketi" sonrasında tüm Türkiye tek yürek haline geldi. UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Basel'i 1-0 yenen Trabzonspor'un tribünlerinde bütün takımların taraftarları yer alırken, depremin hissedildiği şehirler unutulmadı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı karşılaşmada futbol dünyası tek yürek oldu.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.