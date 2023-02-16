Trabzonspor - Basel maçında duygulandıran hareket! Taraftarlar 10 şehri unutmadı

Kahramanmaraş ve 10 ilde hissedilen depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek oldu. UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Basel'i ağırlayan Trabzonspor'un tribünlerinde bütün takımların taraftarları yer alırken, depremin hissedildiği şehirler unutulmadı.

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Trabzonspor - Basel maçında duygulandıran hareket! Taraftarlar 10 şehri unutmadı - Resim: 1 1 17

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde derinden hissedilen "asrın felaketi" sonrasında tüm Türkiye tek yürek haline geldi. UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Basel'i 1-0 yenen Trabzonspor'un tribünlerinde bütün takımların taraftarları yer alırken, depremin hissedildiği şehirler unutulmadı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Trabzonspor - Basel maçında duygulandıran hareket! Taraftarlar 10 şehri unutmadı - Resim: 2 2 17

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı karşılaşmada futbol dünyası tek yürek oldu.

Trabzonspor - Basel maçında duygulandıran hareket! Taraftarlar 10 şehri unutmadı - Resim: 3 3 17

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

Trabzonspor - Basel maçında duygulandıran hareket! Taraftarlar 10 şehri unutmadı - Resim: 4 4 17

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.