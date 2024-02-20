Turabi'den kötü haber! Yoğun bakıma mı alınıyor?
Survivor All Star'dan sakatlığı nedeniyle ayrılan Turabi'den sağlığına ilişkin yeni açıklamalar geldi. Genç yarışmacı yoğun bakıma alınacağını duyurdu.
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Turabi uzun yıllardır Survivor tarzı yarışmalara hem yurt içinde hemde yurt dışında katılmıştı. Bu sene düzenlenen 2024 All Star yarışmasına da son geçirdiği sakatlık nedeniyle bastonuyla katılmıştı.
Bastonuyla ve sakat ayağıyla yarışmakta zorluk çeken Turabi yarışmadan diskalifiye edilmişti.
TURABİ YARIŞMAYA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Günlerdir hastanede olan ve paylaşım yapmayan Turabi'nin yarışmaya tekrar katılmak için hazırlandığı iddia edilmişti. Yarışmacının yaptığı paylaşımsa bu ihtimali ortadan kaldırdı.
Yaptığı paylaşımda Turabi; Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık’’ diyen Turabi, "Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine" durumunu açıkladı.