Turabi'den kötü haber! Yoğun bakıma mı alınıyor?

Survivor All Star'dan sakatlığı nedeniyle ayrılan Turabi'den sağlığına ilişkin yeni açıklamalar geldi. Genç yarışmacı yoğun bakıma alınacağını duyurdu.

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Turabi'den kötü haber! Yoğun bakıma mı alınıyor? - Resim: 1

Turabi uzun yıllardır Survivor tarzı yarışmalara hem yurt içinde hemde yurt dışında katılmıştı. Bu sene düzenlenen 2024 All Star yarışmasına da son geçirdiği sakatlık nedeniyle bastonuyla katılmıştı.

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Turabi'den kötü haber! Yoğun bakıma mı alınıyor? - Resim: 2

Bastonuyla ve sakat ayağıyla yarışmakta zorluk çeken Turabi yarışmadan diskalifiye edilmişti.

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Turabi'den kötü haber! Yoğun bakıma mı alınıyor? - Resim: 3

TURABİ YARIŞMAYA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Günlerdir hastanede olan ve paylaşım yapmayan Turabi'nin yarışmaya tekrar katılmak için hazırlandığı iddia edilmişti. Yarışmacının yaptığı paylaşımsa bu ihtimali ortadan kaldırdı.

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Turabi'den kötü haber! Yoğun bakıma mı alınıyor? - Resim: 4

Yaptığı paylaşımda Turabi; Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık’’ diyen Turabi, "Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine" durumunu açıkladı.

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