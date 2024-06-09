Türk astronottan "Filistin" mesajı

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı uçuşuna giderken yanında Filistin kefiyesi götürdü. Astronot Atasever, Filistin halkının yaşadıklarını sembol etmek için yanında kefiye taşıdığını belirtti. Atasever, deneyler hakkında da bilgi verdi.

Türk astronottan "Filistin" mesajı
Editör: Haber Merkezi


Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Filistin için anlamlı bir duruşa imza attı.

Astronot Atasever, yörünge altı araştırma uçuşuna giderken yanında Filistin kefiyesi götürdü.

Atasever, araştırma uçuşundaki deneyler hakkında da bilgi verdi, yapılan araştırmaları dünyanın bilim alanyazınına da katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

- BEACON deneyi dünyada ilk defa prefrontal korteks bölgesinde kan yayılımı ve oksijenizasyon ölçümünü uçuşun tüm fazlarında kaydetti. Sağ bacağımda taşıdığım insülin kalemi testi ile ilk defa iki farklı doz aktarım mekanizmasına sahip insülin kalemlerinin dozlarını mikro yer çekimi koşulda aktarmış olduk.
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# astronot # filistin
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