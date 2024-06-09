Türk astronottan "Filistin" mesajı



Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Filistin için anlamlı bir duruşa imza attı.



Astronot Atasever, yörünge altı araştırma uçuşuna giderken yanında Filistin kefiyesi götürdü.



Atasever, araştırma uçuşundaki deneyler hakkında da bilgi verdi, yapılan araştırmaları dünyanın bilim alanyazınına da katkı sağlayacağına vurgu yaptı.





- BEACON deneyi dünyada ilk defa prefrontal korteks bölgesinde kan yayılımı ve oksijenizasyon ölçümünü uçuşun tüm fazlarında kaydetti. Sağ bacağımda taşıdığım insülin kalemi testi ile ilk defa iki farklı doz aktarım mekanizmasına sahip insülin kalemlerinin dozlarını mikro yer çekimi koşulda aktarmış olduk.