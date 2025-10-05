Türkiye Gazze için ayakta: İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi sokaklarda
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki olarak Türkiye’nin birçok kentinde binlerce kişi meydanlara çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Ordu ve Van’da düzenlenen gösterilerde Türk ve Filistin bayrakları dalgalandı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen destek etkinlikleri kapsamında İstanbul’da “Özgürlüğe Yürüyoruz” yürüyüşü gerçekleştirildi.
Katılımcılar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanarak Eminönü Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.
Etkinlikte, 22 ülkeden 146 katılımcının yer aldığı ve 11 gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu’yla dayanışma mesajı verildi.
Yürüyüş sırasında vatandaşlar, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Gazze’ye selam direnişe devam”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Müslüman uyuma kardeşine sahip çık” şeklinde sloganlar attı.
Katılımcılar, ellerinde “Ben Gazze'deki çocuklar için yürüyorum sen ne yapıyorsun?”, “Yürü kardeşim ayağına Kudüs gücü gelsin”, “Bir sabah gelecek kardan aydınlık”, “Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
İsrail’in Gazze’de 8 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılara dikkat çekmek amacıyla Ankara’da da “Gazze Kararlılık Yürüyüşü” düzenlendi.
Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe sivil toplum kuruluşları, gençler, yaşlılar ve çocuklar katıldı.
Melike Hatun Camisi önünde toplanan binlerce kişi, İsrail’e tepkilerini yükseltmek için Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na yürüyüşe geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi.
İZMİR’DE DENİZDEN FİLİSTİN’E DESTEK
İzmir’de düzenlenen etkinlikte, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen tekneler denize açılarak Küresel Sumud Filosu’na destek verdi.
Filistin’e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail’in saldırısına uğrayan filoya dayanışma göstermek amacıyla İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri meydanda toplandı.
Platform Başkanı Gökhan Temur, burada yaptığı konuşmada, yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Küresel Sumud Filosu bir vicdan hareketidir. Gemilerde ne silah, ne tehdit vardır. O gemilerde mazlum çocukların sütü, annelerinin ekmeği, babaların umudu vardır. Ama bir kez daha gördük ki zalim İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayarak sivil inisiyatifi zalimce katletti” dedi.
Temur, teknelerin “sadece denizle değil, vicdan, adalet ve insanlıkla buluştuğunu” vurguladı.
SAROS’TA 60 TEKNE VE BOT DENİZE AÇILDI
Edirne’nin Enez ilçesinde, Saros Körfezi kıyısında, Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla 60 tekne ve bot denize açıldı.
Filistin bayraklarıyla donatılan tekneler, “Gazze’ye Özgürlük” sloganları eşliğinde körfezde tur attı.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, etkinlikte yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’deki eylemlerini sert bir dille eleştirerek, “Terör örgütü İsrail kadın, çoluk, çocuk, sivil demeden orada masum vatandaşları bir yandan öldürüyor, diğer yandan açlığa mahkum ediyor. Ama tabii ki bütün dünya artık sessiz kalmıyor. Terör örgütü İsrail'e karşı dünyanın her köşesinde büyük bir tepki var. Sumud Filosu, Özgürlük Filosu da Gazze'deki ablukayı delmek için yola çıktı. Türkiye'den de vatandaşlarımız var. Maalesef terör örgütü İsrail, onların gemilerine el koydu. Dün bir kısım Türk vatandaşlarımızın da olduğu bir kısım Türkiye'ye geldiler. Üzülerek söyleyeyim ki özellikle kadınlara çok kötü muamele yapıldığını öğrendik. İnşallah terör örgütü İsrail bir an önce bu soykırımdan vazgeçer ve buraya özgürlük gelir. Sumud Filosu yalnız değildir. Daha güçlü olarak oraya gidecekler ve Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.
VAN VE ORDU’DA DA DESTEK ETKİNLİKLERİ
Van’da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek için tekne ve kanolarla Van Gölü’ne açıldı.
Ordu’da da aynı amaçla destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Vatandaşlar, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.