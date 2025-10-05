Türkiye Gazze için ayakta: İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi sokaklarda

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, etkinlikte yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’deki eylemlerini sert bir dille eleştirerek, “Terör örgütü İsrail kadın, çoluk, çocuk, sivil demeden orada masum vatandaşları bir yandan öldürüyor, diğer yandan açlığa mahkum ediyor. Ama tabii ki bütün dünya artık sessiz kalmıyor. Terör örgütü İsrail'e karşı dünyanın her köşesinde büyük bir tepki var. Sumud Filosu, Özgürlük Filosu da Gazze'deki ablukayı delmek için yola çıktı. Türkiye'den de vatandaşlarımız var. Maalesef terör örgütü İsrail, onların gemilerine el koydu. Dün bir kısım Türk vatandaşlarımızın da olduğu bir kısım Türkiye'ye geldiler. Üzülerek söyleyeyim ki özellikle kadınlara çok kötü muamele yapıldığını öğrendik. İnşallah terör örgütü İsrail bir an önce bu soykırımdan vazgeçer ve buraya özgürlük gelir. Sumud Filosu yalnız değildir. Daha güçlü olarak oraya gidecekler ve Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.