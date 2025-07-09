Türkiye ve dünyada canlı yayınlanan duruşmaların öne çıkan örnekleri
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın canlı yayınlanma ihtimali gündemde. Bu uygulamanın Türkiye’de ve dünyadaki örneklerini bir araya getirdik.
1. Yüce Divan Yargılamaları (Anayasa Mahkemesi)
Bazı eski bakanların Yüce Divan’da yargılanma süreçleri TRT tarafından özetlerle kamuoyuna aktarılmıştır.
2. Meclis Soruşturmaları
Her ne kadar doğrudan ceza davası olmasa da bazı Meclis komisyonlarının yolsuzluk soruşturmaları canlı yayınla takip edilmiştir.
3. Gezi Davası ve Büyük Kitle Davaları
Canlı yayın olmasa da bu davalar duruşma salonlarından anlık paylaşımlarla kamuoyuna yansıtılmıştır. Dış basın ve STK temsilcileri süreçleri doğrudan takip etmiştir.
Dünyada Canlı Yayınlanan Duruşmaların Öne Çıkan Örnekleri
Birçok ülkede yüksek profilli davalar zaman zaman kamuya açık ve canlı yayınlanır. Bu, hem yargı şeffaflığı hem de demokrasi açısından dikkat çekici uygulamalardır.
O.J. Simpson Davası (ABD, 1995)
Eski Amerikan futbolcusu O.J. Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve onun arkadaşı Ron Goldman’ı öldürmekle suçlandı. Dava tam 133 gün sürdü ve ABD tarihinde en çok izlenen canlı yargılama oldu. Karar anında ülkede sokaklar boşaldı, milyonlar ekran başına kilitlendi. “Eğer eldiven uymazsa, beraat etmek zorundasın” repliğiyle tarihe geçti.
Johnny Depp – Amber Heard Davası (ABD, 2022)
İki Hollywood yıldızının karşılıklı iftira ve itibar davası dünya çapında ilgi gördü. TikTok ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan duruşmalar, milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Duruşma boyunca her iki tarafın özel hayatı kamuoyunun gözü önüne serildi ve sosyal medyada dev bir kutuplaşma yaşandı.
Oscar Pistorius Davası (Güney Afrika, 2014)
Paralimpik atlet Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı evinde öldürmekle suçlandı. Tüm ülkenin gözleri önünde yapılan yayınlar, Güney Afrika yargısında bir ilkti. Pistorius’un gözyaşları, duruşma sırasında kusması ve çelişkili ifadeleri medyada geniş yankı buldu.
Boris Becker Davası (İngiltere, 2022)
Alman tenis efsanesi Boris Becker, iflas ettiğini gizleyip mal varlığına dair yanlış beyanda bulunmaktan yargılandı. İngiltere’de adaletin ünlülere karşı da nasıl işlediğini göstermek adına dava geniş biçimde medyaya açık yürütüldü.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (Lahey)
Bosna soykırımı, Ruanda katliamı gibi savaş suçları davaları kamuya açık şekilde yayınlandı. Tanık ifadeleri, deliller, savunmalar dünya çapında izlenerek belgelenmiş adaletin sembolü hâline geldi.