Türkiye ve dünyada canlı yayınlanan duruşmaların öne çıkan örnekleri

Johnny Depp – Amber Heard Davası (ABD, 2022)

İki Hollywood yıldızının karşılıklı iftira ve itibar davası dünya çapında ilgi gördü. TikTok ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan duruşmalar, milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Duruşma boyunca her iki tarafın özel hayatı kamuoyunun gözü önüne serildi ve sosyal medyada dev bir kutuplaşma yaşandı.