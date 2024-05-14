Türkiye'de ilk Eczacılık Günü ne zaman kutlanmaya başlandı? 14 Mayıs nasıl Eczacılık Günü oldu?

14 Mayıs Eczacılık Günü, Eczacılık Bayramı olarak da fakülte ve okullarda kutlanmaktadır.

14 Mayıs'ın Eczacılık Günü kabul edilmesinin diğer sebebi de 14 Mayıs, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) kurucusu olan Leonid Paskovski'nin 1884 yılında doğduğu gündür ve bu tarih, Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından Eczacılık Günü olarak kabul edilir.