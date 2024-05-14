Türkiye'de ilk Eczacılık Günü ne zaman kutlanmaya başlandı? 14 Mayıs nasıl Eczacılık Günü oldu?
Tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu olsun! Peki 14 Mayıs ne zaman Eczacılık Günü seçildi? İşte detaylar...
14 Mayıs toplum sağlığının bekçisi eczacıların günüdür. Eczacılık Günü eczacıların mesleki önemini vurgulamak ve onları anmak için kutlanmaktadır.
14 Mayıs Eczacılık Günü, 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’ye bağlı, Eczacılık mesleğine yönelik, bağımsız olarak eğitim vermek üzere bir sınıf açılmasıyla ülkemizde bilimsel eczacılığın temelleri atılmıştır.
Ülkemizde 14 Mayıs Eczacılık Günü'nün kutlanması ise 1968 yılını bulmuştur.
14 Mayıs Eczacılık Günü, Eczacılık Bayramı olarak da fakülte ve okullarda kutlanmaktadır.
14 Mayıs'ın Eczacılık Günü kabul edilmesinin diğer sebebi de 14 Mayıs, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) kurucusu olan Leonid Paskovski'nin 1884 yılında doğduğu gündür ve bu tarih, Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından Eczacılık Günü olarak kabul edilir.
İlk Türk Eczacılık günü toplantısı 14 Mayıs 1968 günü İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yapılan konuşmaların ardından topluca Üniversite bahçesindeki Atatürk anıtına ve Taksim Atatürk Anıtına çiçekler konarak saygı duruşunda bulunulmuştur.
Aynı gün Spor ve Sergi Sarayında öğrencilerin katılımıyla bir festival havasında eğlenceler düzenlenmiş ve akşamında Eczacılık yemeği yapılmıştır