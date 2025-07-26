Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50,5 derece sıcaklık ölçüldü. Türkiye’de bugüne kadar kaydedilen en yüksek değer olarak tarihe geçti. İşte aşırı sıcakların etkili olduğu diğer şehirler ve ölçülen dereceler...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece - Resim: 1

TÜRKİYE TARİHİNİN EN YÜKSEK SICAKLIĞI ÖLÇÜLDÜ

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 26 Temmuz 2025’te ölçülen 50,5 derece sıcaklık, Türkiye tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. Önceki rekor 2023 yılında Eskişehir Sarıcakaya’da 49,5 dereceydi.

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Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece - Resim: 2

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtmişti.

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Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece - Resim: 3

GÜNEYDOĞU’DA SICAKLIK PİK YAPTI

26 Temmuz’da Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık 45 dereceyi aştı. İşte ölçülen bazı yüksek sıcaklık değerleri:

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Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece - Resim: 4

MARDİN KIZILTEPE – 49,6 DERECE

Güneydoğu’nun birçok ilçesinde sıcaklıklar rekor düzeylere çıktı. Mardin Kızıltepe’de 49,6 derece ile Silopi’yi takip etti.

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Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece - Resim: 5

ŞIRNAK CİZRE – 49,4 DERECE

Cizre’de termometreler 49,4 dereceyi gösterdi. Bölgede asfaltın eridiği ve hayatın durma noktasına geldiği belirtildi.

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Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece - Resim: 6

ŞANLIURFA CEYLANPINAR – 49 DERECE

Ceylanpınar’da da sıcaklık 49 dereceye ulaştı. Tarım alanlarında çalışanlar zor anlar yaşadı.

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Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece - Resim: 7

BATMAN HASANKEYF – 47,9 DERECE

Hasankeyf’te ölçülen 47,9 derece sıcaklıkla birlikte bölgede birçok açık hava etkinliği iptal edildi.

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Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece - Resim: 8

DİYARBAKIR SİLVAN – 47,6 DERECE

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 47,6 derece sıcaklık kaydedildi. Vatandaşlar gölgelik alanlara sığınmaya çalıştı.

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Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece - Resim: 9

ANTALYA MERKEZ – 46,1 DERECE

Akdeniz kıyısında da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Antalya merkezde 46,1 derece ölçüldü.

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