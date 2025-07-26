Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece

TÜRKİYE TARİHİNİN EN YÜKSEK SICAKLIĞI ÖLÇÜLDÜ



Şırnak’ın Silopi ilçesinde 26 Temmuz 2025’te ölçülen 50,5 derece sıcaklık, Türkiye tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. Önceki rekor 2023 yılında Eskişehir Sarıcakaya’da 49,5 dereceydi.