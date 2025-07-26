Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar rekor getirdi! İşte en yüksek derece
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50,5 derece sıcaklık ölçüldü. Türkiye’de bugüne kadar kaydedilen en yüksek değer olarak tarihe geçti. İşte aşırı sıcakların etkili olduğu diğer şehirler ve ölçülen dereceler...
TÜRKİYE TARİHİNİN EN YÜKSEK SICAKLIĞI ÖLÇÜLDÜ
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 26 Temmuz 2025’te ölçülen 50,5 derece sıcaklık, Türkiye tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. Önceki rekor 2023 yılında Eskişehir Sarıcakaya’da 49,5 dereceydi.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtmişti.
GÜNEYDOĞU’DA SICAKLIK PİK YAPTI
26 Temmuz’da Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık 45 dereceyi aştı. İşte ölçülen bazı yüksek sıcaklık değerleri:
MARDİN KIZILTEPE – 49,6 DERECE
Güneydoğu’nun birçok ilçesinde sıcaklıklar rekor düzeylere çıktı. Mardin Kızıltepe’de 49,6 derece ile Silopi’yi takip etti.
ŞIRNAK CİZRE – 49,4 DERECE
Cizre’de termometreler 49,4 dereceyi gösterdi. Bölgede asfaltın eridiği ve hayatın durma noktasına geldiği belirtildi.
ŞANLIURFA CEYLANPINAR – 49 DERECE
Ceylanpınar’da da sıcaklık 49 dereceye ulaştı. Tarım alanlarında çalışanlar zor anlar yaşadı.
BATMAN HASANKEYF – 47,9 DERECE
Hasankeyf’te ölçülen 47,9 derece sıcaklıkla birlikte bölgede birçok açık hava etkinliği iptal edildi.
DİYARBAKIR SİLVAN – 47,6 DERECE
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 47,6 derece sıcaklık kaydedildi. Vatandaşlar gölgelik alanlara sığınmaya çalıştı.
ANTALYA MERKEZ – 46,1 DERECE
Akdeniz kıyısında da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Antalya merkezde 46,1 derece ölçüldü.