Türkiye'den ''Avrupa'nın en iyileri'' arasına giren ilk 10 üniversite! Hangi üniversite birinci sırada? En çok tanınan üniversite hangisi oldu?
Türkiye'den 19 üniversite "Avrupa'nın en iyileri" arasına girdi. "Avrupa Geneli" sıralamasında ODTÜ 124'üncü, İTÜ 138'inci, Koç Üniversitesi 174'üncü, Bilkent Üniversitesi 178'inci, Boğaziçi Üniversitesi 199'uncu sırada yer aldı. Türkiye'den ''Avrupa'nın en iyileri'' arasına giren ilk 10 üniversite!
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ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitesi)
Koç Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi