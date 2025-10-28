Türkiye'nin deprem haritası yeniden çizildi! 45 il ve 110 ilçe büyük deprem riski altında
Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6.1'lik korkutucu sarsıntı, İstanbul ve İzmir dahil geniş bir alanı salladı. Yaşanan paniğin ardından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün güncellediği diri fay hattı haritası, 45 il ve 110 ilçelik o kritik listeyi yeniden gündeme getirdi. İşte il il risk durumu...
Jeolojik açıdan oldukça aktif bir bölgede yer alan ve birçok önemli fay hattının üzerinde bulunan Türkiye, yaşanan son sarsıntılarla birlikte yeniden deprem gerçeğiyle yüzleşti. Diri fay hattı haritası sorgulamaları, bu sarsıntıların ardından büyük bir artış gösteriyor.
Özellikle merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, 45 il ve 110 ilçenin ne denli büyük bir risk altında olduğunu acı bir şekilde hatırlattı. Son iki ayda ikinci kez 6,1'lik depremle gündeme gelen Sındırgı'daki bu sarsıntı, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgeleri’nin pek çok ilinde güçlü bir biçimde hissedilerek endişeleri tırmandırdı.
Vatandaşlar, geniş bir alanda hissedilen bu depremin ardından, bulundukları konumun deprem riskini ve aktif fay hatlarına olan mesafesini endişeyle sorgulamaya başladı.
MTA KORKUTAN HARİTAYI GÜNCELLEDİ: İŞTE O İLLER!
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından beklenen güncelleme geldi ve diri fay hatları haritası son haliyle paylaşıldı. Bu haritaya göre, işte Türkiye'deki diri fay hattı güzergahları ve o risk altındaki 45 il ile 110 ilçe.
Türkiye Deprem Haritası baz alındığında, deprem riskinin en düşük seviyede olduğu dördüncü ve beşinci grupta konumlanan iller; Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman olarak sıralanmaktadır.
ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER LİSTESİ
Üçüncü derece deprem riski taşıdığı belirtilen iller ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana olarak listeleniyor. Bu gruba ayrıca Gaziantep'in bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir de dahildir.
İSTANBUL'UN DA PARÇASI OLDUĞU İKİNCİ DERECE RİSKLİ ALANLAR
İkinci derece deprem riski taşıyan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum'dur.
BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLER
Listenin en kritik bölümünü oluşturan birinci derece deprem riski taşıyan iller ise İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt olarak açıklanmıştır.
TÜRKİYE'Yİ SARAN ANA FAY HATLARI VE ÖZELLİKLERİ
KUZEY ANADOLU FAY HATTI (KAF)
Türkiye'nin en aktif ve en çok bilinen fay hattı konumundadır. Güzergahı, Doğu Karadeniz'den başlar, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattının, tarihte pek çok büyük depreme sebep olduğu bilinmektedir.
DOĞU ANADOLU FAY HATTI (DAF)
Doğu Anadolu Bölgesi'nde konumlanan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da kayda değer bir sismik aktiviteye sahip olarak nitelendirilmektedir.
BATI ANADOLU FAY HATTI
Ege Denizi ve Batı Anadolu'da bulunan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde yoğun sismik aktiviteye yol açmaktadır.
ÇANKIRI FAY HATTI
İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu hat, bölgesel düzeyde önemli sismik aktivitelere sebep olma potansiyeline sahiptir.