Türkiye'nin deprem haritası yeniden çizildi! 45 il ve 110 ilçe büyük deprem riski altında

Özellikle merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, 45 il ve 110 ilçenin ne denli büyük bir risk altında olduğunu acı bir şekilde hatırlattı. Son iki ayda ikinci kez 6,1'lik depremle gündeme gelen Sındırgı'daki bu sarsıntı, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgeleri’nin pek çok ilinde güçlü bir biçimde hissedilerek endişeleri tırmandırdı.