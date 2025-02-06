Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu geçti! İşte ayrıntılar ve il il nüfus yoğunlukları...
Türkiye'nin nüfusu 2024 itibarıyla 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı. İstanbul, 15 milyon 701 bin 602 kişiyle en kalabalık şehir olmaya devam ederken, Bayburt en az nüfusa sahip il olarak kaydedildi. İşte ayrıntılar ve il il nüfus yoğunlukları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini açıkladı. Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin artarak 85 milyon 664 bin 944’e ulaştı. İstanbul, bir yıl önceye göre 45 bin 678 kişilik artışla nüfusunu 15 milyon 701 bin 602’ye çıkardı. Bu, Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'üne tekabül ediyor. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izliyor.
BAYBURT EN AZ NÜFUSA SAHİP İL OLDU
2024 verilerine göre, Bayburt 83 bin 676 kişilik nüfusuyla en az nüfusa sahip il oldu. Bayburt'u, 86 bin 612 kişiyle Tunceli ve 91 bin 354 kişiyle Ardahan takip etti. En düşük nüfusa sahip iller sıralaması, kırsal bölgelerdeki nüfus azalmalarını yansıtıyor.
YAŞLI NÜFUS ARTIYOR
Türkiye’deki yaşlı nüfusun artması dikkat çekti. 2007’den 2024 yılına kadar yaşlanan nüfusun etkisiyle ortanca yaş 34,4’e yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 33,7’ye, kadınlarda ise 35,2’ye çıktı. Sinop, 43,4 yaş ile en yüksek ortanca yaşa sahip il olurken, Şanlıurfa 21,4 yaş ile en düşük ortanca yaşa sahip il oldu.
NÜFUS YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK İL: İSTANBUL
Nüfus yoğunluğu açısından İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 934 kişiyle en yoğun il oldu. İstanbul’u Kocaeli ve Yalova takip ederken, Tunceli, kilometrekareye sadece 11 kişi düşen nüfusu ile en düşük yoğunluğa sahip il olarak kaydedildi.
Çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfus oranı 2007’den 2024 yılına kadar artarak yüzde 68,4'e çıktı. Bununla birlikte, çocuk yaş grubundaki nüfusun oranı azalma eğiliminde, yaşlı nüfusun oranı ise yükseldi. Türkiye’de 2024 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 30,6 çocuğa ve 15,5 yaşlıya bakıyor.
ÇALIŞAN NÜFUS ORANI ARTTI
Çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfus oranı 2007’den 2024 yılına kadar artarak yüzde 68,4'e çıktı. Bununla birlikte, çocuk yaş grubundaki nüfusun oranı azalma eğiliminde, yaşlı nüfusun oranı ise yükseldi. Türkiye’de 2024 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 30,6 çocuğa ve 15,5 yaşlıya bakıyor.
KIRSAL NÜFUS AZALDI
TÜİK, yeni bir kent-kır sınıflaması sistemiyle Türkiye'deki yerleşim yerlerini daha ayrıntılı analiz etti. Bu sınıflamada, Türkiye nüfusunun yüzde 67,2’si "yoğun kent" kategorisine girerken, yüzde 17,2’si "kır"da yaşıyor. Bu sınıflamanın yapılmasında MAKS ve ADNKS verileri kullanıldı.
Türkiye'nin 2024 nüfus verilerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler hâlâ ülkenin en kalabalık illeri olmaya devam ederken, Bayburt, Tunceli gibi iller düşük nüfuslarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, nüfus yoğunluğu ve yaş dağılımına göre şehirler arasındaki farklar da giderek belirginleşiyor.
2023-2024 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
İstanbul: 15.655.924 - 15.701.602
Ankara: 5.803.482 - 5.864.049
İzmir: 4.479.525 - 4.493.242
Bursa: 3.214.571 - 3.238.618
Antalya: 2.696.249 - 2.722.103
Konya: 2.320.241 - 2.330.024
Adana: 2.270.298 - 2.280.484
Şanlıurfa: 2.213.964 - 2.237.745
Gaziantep: 2.164.134 - 2.193.363
Kocaeli: 2.102.907 - 2.130.006
Mersin: 1.938.389 - 1.954.279
Diyarbakır: 1.818.133 - 1.833.684
Hatay: 1.544.640 - 1.562.185
Manisa: 1.475.716 - 1.475.353
Kayseri: 1.445.683 - 1.452.458
Samsun: 1.377.546 - 1.382.376
Balıkesir: 1.273.519 - 1.276.096
Tekirdağ: 1.167.059 - 1.187.162
Aydın: 1.161.702 - 1.165.943
Kahramanmaraş: 1.116.618 - 1.134.105
Van: 1.127.612 - 1.118.087
Sakarya: 1.098.115 - 1.110.735
Muğla: 1.066.736 - 1.081.867
Denizli: 1.059.082 - 1.061.371
Eskişehir: 915.418 - 921.630
Mardin: 888.874 - 895.911
Trabzon: 824.352 - 822.270
Ordu: 775.800 - 770.711
Malatya: 742.725 - 750.491
Afyonkarahisar: 751.344 - 750.193
Erzurum: 749.993 - 745.005
Batman: 647.205 - 654.528
Sivas: 650.401 - 637.007
Tokat: 606.934 - 612.674
Adıyaman: 604.978 - 611.037
Elazığ: 604.411 - 603.941
Zonguldak: 591.492 - 586.802
Kütahya: 575.674 - 571.078
Şırnak: 570.745 - 570.826
Çanakkale: 570.499 - 568.966
Osmaniye: 557.666 - 561.061
Çorum: 528.351 - 521.335
Ağrı: 511.238 - 499.801
Giresun: 461.712 - 455.922
Isparta: 449.777 - 446.409
Aksaray: 438.504 - 439.474
Edirne: 419.913 - 421.247
Yozgat: 420.699 - 413.161
Düzce: 409.865 - 412.344
Muş: 399.879 - 392.301
Kastamonu: 388.990 - 381.991
Kırklareli: 377.156 - 379.031
Uşak: 377.001 - 375.310
Niğde: 377.080 - 372.708
Bitlis: 359.747 - 359.808
Rize: 350.506 - 346.977
Amasya: 339.529 - 342.378
Siirt: 347.412 - 336.453
Bolu: 324.789 - 326.409
Nevşehir: 315.994 - 317.952
Yalova: 304.780 - 307.882
Bingöl: 285.655 - 283.276
Kırıkkale: 285.744 - 283.053
Hakkari: 287.625 - 282.191
Burdur: 277.452 - 275.826
Kars: 278.335 - 272.300
Karaman: 263.960 - 262.791
Karabük: 255.242 - 250.478
Kırşehir: 247.179 - 244.546
Erzincan: 243.399 - 241.239
Bilecik: 228.058 - 228.495
Sinop: 229.716 - 226.957
Iğdır: 209.738 - 206.857
Bartın: 207.238 - 206.715
Çankırı: 205.501 - 199.981
Artvin: 172.356 - 169.280
Kilis: 155.179 - 156.739
Gümüşhane: 148.539 - 142.617
Ardahan: 92.819 - 91.354
Tunceli: 89.317 - 86.612
Bayburt: 86.047 - 83.676