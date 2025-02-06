Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu geçti! İşte ayrıntılar ve il il nüfus yoğunlukları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini açıkladı. Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin artarak 85 milyon 664 bin 944’e ulaştı. İstanbul, bir yıl önceye göre 45 bin 678 kişilik artışla nüfusunu 15 milyon 701 bin 602’ye çıkardı. Bu, Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'üne tekabül ediyor. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izliyor.