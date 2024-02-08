Tuzla Piyade Okulu'nda karar çıktı! 7 askerin ihracına karar verildi

İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmen ile ona tepki gösteren asker arasında yaşanan krize yönelik Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdi.

Kurul, fotoğrafı yakasına takmayan teğmen ve ona tepki gösterenlerle birlikte 7 askerin ihraç edilmesine karar verdi.

Ancak konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik kaynakları ise olaya ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararının Bakanlığa gönderildiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı hukuk müşavirliğinin yapacağı ayrıntılı incelemenin ardından nihai karar için dosyanın Bakan Yaşar Güler'in onayına sunulacağını belirtildi.

ABD İLE F-16 PAZARLIĞI!

Kaynaklar, İsveç'in NATO üyeliğine karşılık Beyaz Saray yönetimi ile devam eden F-16 pazarlığına yönelik sorulara da yanıt verdi. Güvenlik kaynakları "Kongredeki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir” ifadelerini kullandı.

ANKARA'NIN BAĞDAT VE ERBİL TEMASLARI

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinden gelen son saldırılar sonrası Ankara'nın Bağdat ve Erbil ile artırdığı diplomatik ve askeri temasları da değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Irak ziyaretinde terörle ortak mücadele, askeri iş birliğinin ele alındığını belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'tan beklentisinin terörle mücadelede ortak hareket olduğu vurgulandı.