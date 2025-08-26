Üniversite öğrencisinin barınma masrafı katlandı: Özel yurt fiyatları cep yakıyor

MALİYET 40 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Bazı velilerin kahvaltı, akşam yemeği ve ulaşım dahil hizmet beklentisinde olduğuna dikkat çeken Gökgöl, bunun maliyeti artırdığını belirtti:

“Bazı velilerimiz kahvaltı, akşam yemeği ve üniversiteye ulaşımı dahil bir beklenti içinde bulunuyorlar. Fakat bunun da bir maliyet oluşturduğunu hesaplamaları gerekiyor. Böyle bir durumda aylık maliyet 40 bine ulaşıyor maalesef. Bu da velilere çok geliyor.”