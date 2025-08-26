Üniversite öğrencisinin barınma masrafı katlandı: Özel yurt fiyatları cep yakıyor
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt ve barınma telaşına girdi. Kredi Yurtlar Kurumu’nun başvurularını bekleyen öğrenciler, devlet yurtlarından sonuç çıkmaması halinde özel yurtlara yöneliyor.
1 Eylül’de başlayacak kayıt öncesi öğrencilerin ilk gündemi barınma oldu. Özel yurtlar, öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Tüm Özel Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Basın Sözcüsü Funda Gökgöl, özel yurt ücretlerindeki artışların merak edildiğini belirterek öğrencilerin şimdiden yer arayışına başladığını söyledi.
NTV’ye açıklamalarda bulunan Gökgöl, fiyat artışlarının sınırlı tutulduğunu vurguladı:
“Fiyat artışları bu sene minimumda tutuldu. Artışlarımızı genelde yüzde 30 ila 48 bandında tutmaya çalıştık. Bütün özel sektördeki yurt işletmecileri kendileri fedakarlık etmiş durumda.
ÖZEL YURT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gökgöl, yeni fiyat aralıklarına dair şu bilgileri verdi:
“Geçen yıl 15 bin lira olan aylık kiralar 17 bin bandına çıktı. 20 bin olanlar ise 25 bandına kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar verilen hizmet ve kalitesiyle alakalı yukarıya doğru gidiyor.”
MALİYET 40 BİNE KADAR ÇIKIYOR
Bazı velilerin kahvaltı, akşam yemeği ve ulaşım dahil hizmet beklentisinde olduğuna dikkat çeken Gökgöl, bunun maliyeti artırdığını belirtti:
“Bazı velilerimiz kahvaltı, akşam yemeği ve üniversiteye ulaşımı dahil bir beklenti içinde bulunuyorlar. Fakat bunun da bir maliyet oluşturduğunu hesaplamaları gerekiyor. Böyle bir durumda aylık maliyet 40 bine ulaşıyor maalesef. Bu da velilere çok geliyor.”
Gökgöl, özel yurt fiyatlarının şehir ve bölgeye göre değiştiğini vurguladı:
“Normal standartlarda kahvaltı ve akşam yemeği veren yurt, iç kesimlerde 15 bin liraya hizmet verebilirken büyükşehirlerde bu rakam 20-25 bin bandına kadar çıkabiliyor.”
Özel yurtların maliyetlerindeki artışın nedenlerinden birinin de personel giderleri olduğunu ifade eden Gökgöl, “Isparta’da asgari ücretle personel istihdam edilebiliyorken, büyük şehirlerde bu rakam 35 binlere kadar çıkıyor. Bu da piyasaya yansıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde orta düzey bir yurtta konaklama bedelleri 20 bin ve üzeri olarak hesaplanmalı” dedi.