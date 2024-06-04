Ünlü oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti! Sanat camiasını yasa boğan haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde de rol alan ve büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu bir süre önce yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilmişti. Ünlü oyuncunun menajeri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok konuşulan dizilerinden olan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında yayınlandığı dönemde ekranları adeta kasıp kavurmuştu.
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı unutulmaz yapımda Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Rana Cabbar, Fatma Karanfil, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi usta ve başarılı oyuncular performanslarıyla adından söz ettirmişlerdi.
Dizide büyük beğeni toplanayan, Aşk-ı Memnu'da "Şayeste" karakterine hayat veren usta oyuncu Fatma Karanfil'den geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen bir haber gelmişti. Dördüncü evre kanser olan Fatma Karanfil, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edilmişti.
Yeşilçam'ın önemli değerlerinden olan 72 yaşındaki Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Yaşam savaşı veren ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı.