Ünlü oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Tedavisi yokmuş...

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen oyuncu Zeynep Koçak "isyan edeceğim!" diyerek hastalığını açıkladı.

# Çok Güzel Hareketler # zeynep koçak # hastalık
Editör: Yağmur Biçen
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Ünlü oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Tedavisi yokmuş... - Resim: 1

DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Çok Güzel Hareketler 1. Kuşak ekibinde hem oyuncu hem de yazar olarak görev alan Zeynep Koçak, değişimiyle sosyal medyada sıklıkla gündem olmuştu. 

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Ünlü oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Tedavisi yokmuş... - Resim: 2

Zeynep Koçak sosyal medya hesabından "isyan edeceğim" diyerek,  hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu.

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Ünlü oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Tedavisi yokmuş... - Resim: 3

Sağlığı hakkında bilgi veren oyuncu, "Ben isyan edeceğim biraz" diyerek şu açıklamada bulundu:

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Ünlü oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Tedavisi yokmuş... - Resim: 4

"Ben yaklaşık 23 yıldır Derealizasyon adı verilen yani gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğim, 

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