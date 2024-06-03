Ünlü oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Tedavisi yokmuş...
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen oyuncu Zeynep Koçak "isyan edeceğim!" diyerek hastalığını açıkladı.
Editör: Yağmur Biçen
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DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM OLMUŞTU
Çok Güzel Hareketler 1. Kuşak ekibinde hem oyuncu hem de yazar olarak görev alan Zeynep Koçak, değişimiyle sosyal medyada sıklıkla gündem olmuştu.
Zeynep Koçak sosyal medya hesabından "isyan edeceğim" diyerek, hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu.
Sağlığı hakkında bilgi veren oyuncu, "Ben isyan edeceğim biraz" diyerek şu açıklamada bulundu:
"Ben yaklaşık 23 yıldır Derealizasyon adı verilen yani gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğim,