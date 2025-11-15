Uzman isimden İstanbul için kritik uyarı: Bu ilçeler risk altında!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili katıldığı televizyon programında iki ilçenin adını açıkça vererek önemli uyarılarda bulundu.
Deprem bilimi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Kanal D’de katıldığı yayında İstanbul’da riskin en yoğun olacağı iki bölgeyi işaret eden Ercan, uzun yıllara dayanan çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Ercan, yaptığı açıklamaların kimi kesimler tarafından “korkutmak” olarak yorumlandığını hatırlatarak, deprem bilimcilerinin toplumun güvenliği için uyarı yapmaktan kaçınamayacağını söyledi.
KORKUTUYORSUNUZ ELEŞTİRİLERİ ÇAĞ DIŞI”
Konuşmasında, uyarılar nedeniyle eleştiri aldığını belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Yaptığımız uyarılar nedeniyle ‘korkutuyorsunuz’ eleştirileri geliyor. Deprem bilimcileri uyarı yapmadan duramaz. Korkutmakla suçlamak çağ dışı bir yaklaşım. Toplumu önceden hazırlamak zorundayız.” sözleriyle yaklaşımını savundu.
Ercan, 55 yıldır deprem bilimi üzerinde çalıştığını vurgulayarak, Türkiye’de pek çok vatandaşın ekonomik nedenlerle zayıf zeminlerde yaşamak zorunda kaldığını, bu nedenle de depremlerde daha ağır hasar ortaya çıktığını ifade etti.
Türkiye’de yapılaşmanın özellikle 20. yüzyılın ortalarından sonra yanlış zeminlerde yoğunlaştığını aktaran Ercan, gevşek, sulak ve tarım toprağı niteliğindeki alanlara inşa edilen binaların deprem sırasında üç ila beş kat daha fazla sarsıldığına dikkat çekti.
İstanbul’un altından geçen aktif bir fay hattı bulunmadığını belirten Prof. Dr. Ercan, beklenen depremin Kuzey Marmara Fayı üzerinde, kıyıya yaklaşık 25 kilometre mesafede meydana geleceğini söyledi.
RİSK ALANI OLARAK İKİ İLÇENİN ALTINI ÇİZDİ
Ahmet Ercan açıklamasında özellikle iki ilçeye dikkat çekti. İlk olarak Küçükçekmece’yi işaret eden Ercan, “Küçükçekmece’nin 25 kilometre güneyi. Beklenen büyüklük: 6.4 – 6.8! Derinlik: 7–10 km.” ifadelerini kullandı.
Silivri için de önemli değerlendirmelerde bulunan Ercan, “Silivri açıkları. 2025’teki 6.2’lik deprem gerilimi azalttı. Olası büyüklük 6.9 – 7.1 aralığına geriledi.” dedi.
Bu veriler, hem bölgedeki zeminin hem de fay hattının jeolojik hareketlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
“EN ERKEN 2065–2075 ARASI” TAHMİNİ
Beklenen büyük İstanbul depreminin zamanlamasına ilişkin de konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, uzun dönemli öngörülerinin işaret ettiği zaman dilimini açıkladı. Ercan, “Benim uzun erimli kestirimlerim en erken 2065–2075 aralığını işaret ediyor. 1999’dan beri ‘her an olacak’ deniyor ama olmadı. Bilimsel veriler yakın zamanı göstermiyor.” dedi.
Depremin mutlaka gerçekleşeceğini vurgulayan Ercan, doğru zeminin ve sağlam yapıların hayat kurtardığını belirterek, bilimsel yöntemlerle hazırlık yapılmasının önemine dikkat çekti.
Prof. Dr. Ercan, depremi engellemenin mümkün olmadığını, ancak yıkıcı etkisini azaltmanın doğru mühendislik uygulamalarıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Bilimsel verilerin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Ercan, riskli bölgelerde yapılaşmanın yeniden değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.