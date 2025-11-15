Uzman isimden İstanbul için kritik uyarı: Bu ilçeler risk altında!

Kanal D’de katıldığı yayında İstanbul’da riskin en yoğun olacağı iki bölgeyi işaret eden Ercan, uzun yıllara dayanan çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ercan, yaptığı açıklamaların kimi kesimler tarafından “korkutmak” olarak yorumlandığını hatırlatarak, deprem bilimcilerinin toplumun güvenliği için uyarı yapmaktan kaçınamayacağını söyledi.