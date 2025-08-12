Uzmandan Konya uyarısı: “Aktif faylar var, 6.8 büyüklüğünde deprem üretebilir”
Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, Konya’nın deprem açısından sanıldığı kadar güvenli olmadığını, bölgede hem yerel hem de bölgesel aktif faylar bulunduğunu söyledi.
Ekonomim'e göre, Şükrü Arslan, Konya’daki aktif fayları yerbilimciler olarak iki kategoriye ayırdıklarını belirterek, bölgesel fayların yüksek potansiyelli olduğunu ifade etti.
"Bunlardan en önemlisi bölgesel faylar dediğimiz, Konya'ya kadar uzanan ya da Konya'nın komşu illerinden geçen ama potansiyeli çok yüksek, bunların bir deprem üretmesi halinde büyük ivmeli 6 ve üzerinde 7'lere ulaşan ivmelerde deprem üretebilecek potansiyele sahip faylar olduğu ve bu fayların Konya merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen Konya'nın ova zemini olmasından dolayı orada büyük ivmeli depremlerin Konya'da yıkıcı bir etkisi olacağını öngördüğümüz faylar."
Bu faylar arasında Afyon Sultandağı–Akşehir Fay Zonu, Tuz Gölü Fay Zonu ve Ecemiş Fay Zonu bulunuyor. Arslan, "Tuz Gölü Fay Zonumuz 6.8 büyüklüğünde bir potansiyele sahip fay zonu olup, uzun yıllardır enerji birikimini kırmamış yani deprem üretmemiş, potansiyeli yüksek, sismik boşluk haritasında gösterilen, her an deprem üretebilecek bir fay zonu olarak karşımıza çıkıyor." dedi.
KONYA’DA YEREL FAYLAR DA TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Arslan, bölgesel fayların yanı sıra Konya sınırlarında yerel fayların da bulunduğunu belirterek, Ilgın Fay Zonu, Altınekin Fay Zonu, Cihanbeyli Fay Zonu ve Konya Fay Zonunun 4 ila 5,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.
“DEPREM KONYA’DA YAŞANMAZ ALGISI YANLIŞ”
Son 15 yılda Konya’da meydana gelen 4 ve üzeri büyüklükteki depremlerde bu fay zonlarının aktif olarak rol aldığını vurgulayan Arslan,
"Sonuç olarak geçmiş dönemlerde çokça dile getirilen işte Konya bir deprem şehri değil, Konya çok daha güvenli bir şehir, deprem Konya'da yaşanmaz algısının aslında yanlış olduğu, bilimsel olarak hiçbir karşılığının olmadığı bugün karşımıza net bir şekilde çıkıyor ve buna binaen deprem ivmelerine uygun depreme dirençli şehirleşmenin mutlak suretle Konya'da yapılması gerektiğini biz vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.
Konya’nın ova zemine sahip olduğunu ve bu nedenle deprem dalgalarının daha şiddetli hissedildiğini belirten Arslan,
"O yüzden bizim etkilenmemiz diğer zeminlere göre daha yüksek, hissetmemiz daha yüksek olacağından dolayı bizim Konya'da mutlak suretle hem yerel fayları hem de bölgesel fayları dikkate alarak bu ivmelerin karşılığına göre yapılaşma ve depreme dirençli bir Konya imar etmemiz gerekiyor ki sonrasında üzülmeyelim, yıkılmayalım." dedi.