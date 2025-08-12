Uzmandan Konya uyarısı: “Aktif faylar var, 6.8 büyüklüğünde deprem üretebilir”

Konya’nın ova zemine sahip olduğunu ve bu nedenle deprem dalgalarının daha şiddetli hissedildiğini belirten Arslan,

"O yüzden bizim etkilenmemiz diğer zeminlere göre daha yüksek, hissetmemiz daha yüksek olacağından dolayı bizim Konya'da mutlak suretle hem yerel fayları hem de bölgesel fayları dikkate alarak bu ivmelerin karşılığına göre yapılaşma ve depreme dirençli bir Konya imar etmemiz gerekiyor ki sonrasında üzülmeyelim, yıkılmayalım." dedi.