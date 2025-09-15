Uzmanlar aynı noktada birleşti: Simav fay hattı hareketli!
Kütahya’nın Simav ilçesi, geçmişte yaşadığı büyük depremlerle hafızalara kazınmış bir bölge. Jeoloji uzmanları, ilçede bulunan aktif fay hatlarının gelecekte 6,6 ile 7,1 büyüklüğünde yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekiyor.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, bölgenin yüksek deprem riski altında olduğunu vurguladı.
“Simav daha önce de ciddi depremler yaşamış bir ilçemiz. Bölgede çok sayıda aktif fay hattı bulunuyor ve bu faylar büyük depremler oluşturabilir” diyen Özburan, bu riskin yalnızca Simav’a özgü olmadığını, Türkiye’nin birçok bölgesinde benzer tehlikelerin bulunduğunu hatırlattı.
“TEDBİRLİ OLMALIYIZ ”
Depremlerin zamanlamasının kesin olarak bilinemeyeceğini söyleyen Özburan, paniğe kapılmadan önlem almanın önemine işaret etti:
“Biz bilim insanları olarak bir depremin ne zaman olacağını söyleyemiyoruz. Yarın olacakmış gibi hazır olmalı, ama paniğe kapılmamalıyız. Güçlü ve güvenli binalarda yaşamalı, tedbirli olmalıyız.”
Doç. Dr. Özburan’ın açıklamaları, daha önce Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un yaptığı uyarılarla da örtüşüyor.
Üşümezsoy, Simav Fayı’nın 6.5 ila 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtmişti.
Simav, 19 Mayıs 2011’de merkez üssü ilçe yakınında olan 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Can kaybı yaşanmamış olsa da binlerce evde ağır hasar meydana gelmişti. İlçe halkı hâlâ bu depremin izlerini unutmuş değil.