Uzmanlar aynı noktada birleşti: Simav fay hattı hareketli!

“Simav daha önce de ciddi depremler yaşamış bir ilçemiz. Bölgede çok sayıda aktif fay hattı bulunuyor ve bu faylar büyük depremler oluşturabilir” diyen Özburan, bu riskin yalnızca Simav’a özgü olmadığını, Türkiye’nin birçok bölgesinde benzer tehlikelerin bulunduğunu hatırlattı.