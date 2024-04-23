Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremlerle ilgili açıklama yaptı. İşte uzmanların yorumları...
Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldığı bir canlı yayında, "Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. 6.5'a kadar deprem oluşturabilir ama 7'ye kadar çıkmaz. Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
HALKIMA DUYURU: Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükr edilecek . Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder.
Sevgili halkım bu daha ne kadar sürecek? Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulun muyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubatı ne çabuk unuttunuz? Deprem bizim için domates fiyatından, kırmızı et fiyatından daha mı önemsiz? Mülkün sahibi sizsiniz
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise şunları söyledi:
TOKAT SULUSARAY M5,7 01-02.30 arası M4,7 olan öncülerden sonra, 18.11'de M5,7’lık deprem Çekerek Irmağına koşut sağ yanal atımlı Gökçe Kırığı üzerinde oluşmuştur.
54 yıllık deprem bilimci olarak bu ikincil kırığından daha büyük bir deprem üretmesini beklemiyorum.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Zafer Akçığ yaşanan depremle ilgili NTV'de şunları söyledi:
"Daha büyük bir depremin öncüsü olabilir mi? Kişisel görüşüm, Kuzey Anadolu Fayı 1999'a kadar evrimini tamamladığı için daha büyük bir depremin olmaması gerekir. Bu sarsıntının lokal ve daha küçük faylarda oluşan bir deprem olduğunu düşünüyorum.