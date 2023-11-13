Vatan Partisi Açıklıyor! "Abdurrahim Alkış'ın Devlet Kurumları İçindeki Faaliyet Raporu"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Abdurrahim Alkış'ın FETÖ İmamına yazdığı raporları açıklamaya devam etti.

Bursalı'nın "Abdurrahim Alkış'ın Devlet Kurumları İçindeki Faaliyet Raporu" başlıklı açıklaması şu şekilde:

8-9 Kasım 2023 tarihlerinde FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, Amerika’daki Akademi İmamı Tekalan’a yazdığı raporları ilan etmeye başladık. Önce sadakat raporunu arkasından, 303 Personele dair fişleme raporunun bir kısmını açıkladık.

Bugün, Rektör Abdurrahim Alkış’ın Şerif Ali Tekalan’dan aldığı emirler doğrultusunda, Şırnak’taki devlet kurumlarımız içinde yürüttüğü faaliyetlerin raporunu açıklıyoruz.

“EMRETTİĞİNİZ ÜZERE İLİŞKİLER GELİŞTİRDİM”

Rektör Abdurrahim Alkış, Şerif Ali Tekalan’dan emirler aldığını ve o emirleri uyguladığını anlatarak bir faaliyet raporu sunuyor. Alkış, “emrettğiniz üzere, özellikle yeni Valiyle, İl Emniyet Müdürüyle, İl Jandarma Komutanıyla ve 23. Piyade Tümen Komutanıyla yakın ilişkiler geliştirmek suretiyle onları düşmanlarıma karşı kendi safıma çekmeyi başardım.”

Abdurrahim Alkış, bu ifadeleriyle devletimizin Şırnak’daki en yetkili makamları, Vali’den başlayarak “düşmanlarıma karşı safıma çekmeyi başardım” diyor. Devamında ise “bana olan desteklerini ve yardımlarını esirgemeyeceklerini hem benim kendilerine yaptığım ziyaretlerde hem de emrettiğiniz gibi onlara yaptığım davet üzerine bizzat makamıma gelerek toplu olarak ifade ettiler.”

“Perinçek’e Karşı Önemli Hareket Alanı”

Rektör, bu ziyaretlerin ardından, bütün yetkili makamları bizzat davet ettiğini, onların da kendisini iade-i ziyarete geldiğini söylüyor. Ziyaret sonrası elde ettiği konumu şöyle anlatıyor: “Özellikle yeni Valinin teveccühünü kazanmam başımıza bela olan şerefsiz, alçak Perinçek’in ekibine ve Yezid sevicilerine karşı bana önemli bir hareket alanı kazandırdı”

FETÖ bir numaralı düşman olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olduğunu, en büyük darbeyi Vatan Partisi’nden aldığı itiraf ediyor. Rektör, bu ifadesiyle, Vatan Partisi’nin, Aydınlık Gazetesi’nin Ulusal Kanal’ın başlarına bela olduğunu, ısrarlı yayınların kendisini yıprattığını ve hareket alanını daralttığını da söylemiş oluyor.

“Devletin Gücü Arkamda”

Devamında, “ziyaretler sonrası topluca çektiğimiz fotoğrafları dört bir koldan paylaşarak hem hizmet erlerine, hem de düşmanlarımıza devletin gücünün arkamda olduğu izlenimi de vermeyi başardım” diyerek yaptığı ziyaretlerin başarılı olduğundan bahsediyor. Yine itibarını arttırmak ve gözdağı vermek için, 12 Ekim’de Molla Ahmed El-Cezeri Sempozyumuna Şırnak’taki yetkili makamları toplayacağını yazıyor. 12 Ekim’de bahsedilen etkinlik yapılıyor.

"Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, Jandarma Komutanımızı ve Tümen Komutanımızı Açıklama Yapmaya Davet Ediyoruz"

FETÖ bağlantılı Rektör Abdurrahim Alkış’ın, Şerif Ali Tekalan’a yalan söylediği kanısındayız. Bu ifadelerin doğru olduğuna ihtimal vermiyoruz. Devletimizin ve Ordumuzun seçkin temsilcileri hiçbir şekilde FETÖ bağlantılı Rektöre alan açmaz ve açamaz. Onlara güveniyoruz.

Ancak bu rapordaki ifadelerden sonra ismi geçen Yöneticilerimize ve Komutanlarımıza sesleniyoruz.

"Gerçekleri Kamuoyuna Açıklayınız"

Bizler, devlet yöneticilerimizin bu sözleri verdiği kanısında değiliz. FETÖ mensuplarının ne kadar yalancı olduklarını, tarihteki mücadelemizden, Ergenekon-Balyoz operasyonlarındaki tertiplerinden, çok iyi biliyoruz.

Ancak gerçekleri talep ediyoruz. FETÖ raporundaki sizleri bağlayan ifadeleri kamuoyuna açıklamanız gerekmektedir.

Şırnak Valimiz Sayın Cevdet Atay’a sorularımızı arz ediyoruz:

Rektör Abdurrahim Alkış, Amerika’daki Şerif Ali Tekalan’a raporunda yazdığı gibi,

- Sizi düşmanlarına karşı, kendi safına çekmeyi başardı mı?

- Bu bağlamda Rektöre desteklerinizi esirgemeyeceğinizi, Rektörün makamında söylediniz mi?

- Rektörün, “Özellikle yeni Valinin teveccühünü kazanmam başımıza bela olan şerefsiz, alçak Perinçek’in ekibine ve Yezid sevicilerine karşı bana önemli bir hareket alanı kazandırdı” ifadeleri için değerlendirmeniz nedir?

- Rektörün sizle görüşmesi, Vatan Partisi Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek’e ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ona nasıl bir hareket alanı kazandırabilir?

Sayın Valimizden gerçekleri kamuoyu önünde açıklamasını talep ediyoruz.

Aynı şekilde, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Cemal Dalman’a, İl Jandarma Komutanımız Tümgeneral Sayın Murat Bulut, 23. Piyade Tümen Komutanımız Tümgeneral Sayın Emre Tayanç’ın dikkatine arz ediyoruz ve soruyoruz:

Şırnak Üniversitesi Rektörü isimlerinizi raporda zikrederek, sizleri düşmanlarının yanına karşı kendi safına çektiğini söylüyor.

Bu bağlamda Rektöre desteklerinizi esirgemeyeceğinizi, Rektörün makamında söylediğinizi Şerif Ali Tekalan’a raporluyor.

Rektörün yazdığı gibi,

- Rektöre destek sözü verdiniz mi?

- Rektör için hiçbir yardımı esirgemeyeceğinizi beyan ettiniz mi?

- Rektörün sizlerin ziyaretinden sonra Sayın Perinçek’e ve Sayın Cumhurbaşkanına karşı hareket alanı kazanması iafdelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz bu ifadelerin yalan olduğuna inanıyoruz.

Bu ifadelere sessiz kalınamaz. Raporda yazılanlar ciddi, bağlayıcı cümlelerdir.

Rektör Abdurrahim Alkış, Amerika’daki imamına ve yakın çevresine her fırsatta devletin gücünün arkasında olduğu beyanlarını veriyor. FETÖ, devletimiz içinde kendisine dayanaklar yaratamaz.

"FETÖ Mücadelesinde İzleyici Olanlar Sürecin Altında Kalır"

Şırnak Üniversitesi’ndeki bu mücadele, Türkiye ile FETÖ arasındaki mücadeledir. Bu raporları Şerif Ali Tekalan’a raporları ileten Rektörü ve ekibini korumanın sorumluluğu çok ağır olur.

Şırnak Üniversitesi’ndeki FETÖ yapılanmasının üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bu konu, kimsenin sessiz kalamayacağı bir noktaya doğru ilerlemektedir.

FETÖ Türk Devletiyle baş edemez. FETÖ, Türk Ordusunu içeri attığı koşullarda dahi başarılı olamadı. Bugün Silivri, Sincan ve diğer cezaevlerinde, FETÖ şefleri yatıyor.

FETÖ ile mücadelede Türkiye’den yana olan herkes bu cephe hattında sınanmaktadır.

Basınımızın Cesaretine ve Namusuna Sesleniyoruz

Basınımız da bu konuda bir sınav veriyor. Türkiye’de henüz Aydınlık ve Ulusal Kanal dışında bu mücadelenin içine giren birkaç site dışında haber yapma cesareti gösteren bir basın organı göremedik.

Ancak Rektörün hakkımızdaki suç duyurusu haberini İHA, Birgün gibi basın kurumları başta olmak üzere, seri bir şekilde haber yapıldığını görüyoruz.

Sessiz kalan tutumlar, FETÖ’yü örtülü olarak destekleyen tutumlardır.

Korkak tavırlar, FETÖ’ye kol kanat olan tavırlardır.

Bu sürece yabancı değiliz.

Karen Fogg açıklamalarında sustunuz.

MİT raporları açıklandığında sustunuz.

Şimdi Şırnak’daki FETÖ yapılanmasına karşı susuyorsunuz.

Ancak önceki tecrübelerde olduğu gibi, bu süreç kimsenin susamayacağı bir yöne doğru gidiyor.

Basınımızın vatanseverliğine, gazetecilik değerlerine ve namusuna sesleniyoruz: Burada ya Türkiye tarafındasınız ya da karşı taraftasınız.

Vereceğiniz kararlar, yakın gelecekte Türkiyemizin vatan bütünlüğü hattında, ABD emperyalizmiyle mücadelesi ekseninde, Mehmetçiğimizin mücadelesi, cephesindeki kararlardır.

Yarın suç duyurusunda bulunmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına elimizdeki bütün bilgileri teslim edeceğiz. Rektörün hakkımızda yaptığı suç duyurusuna da yarın Ankara Adliyesi önünden yanıt vereceğiz.