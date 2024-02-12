Vatan Partisi, Kayseri'de adaylarını tanıttı

Haber-Kamera: Tansev Kara

Vatan Partisi Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan adaylarını tanıttı.

Düzenlenen tanıtım toplantısına Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da katıldı. Bursalı, Vatan Partisi’nin sistem partilerinden ayrıldığı noktalara dikkat çekti.

- Herkes kendi cebinde derdinde, çünkü herkes natoculukta birleşiyor. Herkes amerikancılıkla birleşiyor. Herkes kaynakları paylaşmada birleşiyor. Ama kimse milletin zorluklarında birleşmiyor. Diyoruz ki; Türkiye gerçeğini konuşalım. Hem Türkiye'mizin sorunları hem de şehirlerimizin sorunlarını konuşalım ve çözelim onlar diyor ki hayır ben şu kadar rantı paylaşacağım.

Özgür Bursalı partisinin belediyecilik anlayışını da açıkladı, “Tepeden tırnağa halk yönetimde olacak” dedi.

- Köyü ile kenti ile Belediyesi ile muhtarlığıyla beldeleriyle bucaklarıyla tepeden tırnağa halkın yönetime aktif olarak katılacağı ve hizmete ulaşacağı belediyeler olacak. O yüzden en önemli ikinci vurgumuz bu büyükşehir derebeyliğine şehirlerimizde son vereceğiz.

Hacılar Belediye Başkan adayı Evren Talay da halkla ortak yürütülen bir yönetme sistemine işaret etti.

- Belediye makam aracını kullanmayacağım. Hacılar içinde belediye makam aracında beni göremeyeceksiniz. Çünkü ben halkın içinde olacağım. Halkın yanında olacağım ve hepinizle birlikte olacağım yan yana el ele kol kola Hacılar'ın her sokağında her mahallesinde birlikte yürüyeceğiz.

- Biz yıllardır bu topraklarda çocukluğumuzdan beri bu topraklarda adım atmadığımız yolunda koşmadığımız oynamadığımız bir yolu kalmamıştır. İşte 40 yıldır bu topraklardayız.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erdoğan Demir ve Kocasinan Belediye Başkan adayı Asım Bulur da konuşmalarında halkla omuz omuza bir yönetimin altını çizdi.

Erdoğan Demir, "Ama bu hizmeti düzen partileri gibi yapmayacağız. Biz bir devrimci partiyiz. Bizim partimizde ihaleler yolsuzluklar çekler. Senetler geçmez bizim partimizde almalar satmalar hırsızlıklar olmaz." dedi.

Asım Bulur da konuşmasında, "Türkiye için umutsuz bir durum yoktur. Bizim partimiz iktidara geleceğiz. Umudumuz programımızdadır. Türkiye'nin ufuklarında aydınlıklar vardır. Bütün mesele o Ufuklara Yelken açacak yönetim mi kaptandadır?" ifadelerini kulandı.