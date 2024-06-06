Vatan Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Cengiz hayatını kaybetti.

MEHMET CENGİZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz, 1949 yılında Konya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Üniversite öğrenciliği yıllarında öğrenimini sürdürürken işçi olarak çalıştı. İşçi örgütlenmelerinde görev aldı. Sendikacılık yaptı.

12 Mart 1971 darbesinden sonra tutuklandı. 3 yıl tutuklu kaldı. 1975 yılında avukatlık yapmaya başladı. Çeşitli sendikalarda Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

Ocak 1980 darbesinden sonra yeniden tutuklandı. TİKP Davasından yargılandı. Yaklaşık 3 yıl daha tutuklu kaldı.1994-1998 yıllarında Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkez yöneticiliğine seçildi ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü.

Kamu emekçilerinin sendikal örgütlenmelerine ilişkin davalarda aktif rol aldı. Sivas katliamı davasında, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı’nın katline ilişkin davalarda müdahil vekilliği yaptı.

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı kurucusu. Bu vakfın yönetim kurulu üyeliğini yürüttü.2000-2002 döneminde Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Gazete ve dergilerde makale ve araştırmaları, hukuki konularda çeşitli kitapları yayımlandı. Son olarak da “Ermeni Sorunu” ve “Kıbrıs Sorunu” na ilişkin araştırmaları iki ayrı kitap olarak yayımlandı.

Avukat Mehmet Cengiz, Vatan Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İngilizce bilen Mehmet Cengiz, evli ve 3 çocuk babasıydı.