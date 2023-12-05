"Vatan Partisi Perşembe Günü Çok Önemli Şeyler Açıklayacak"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çizdi. Perinçek, "Vatan Partisi perşembe günü çok önemli şeyler açıklayacak" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çizdi. Perinçek, "Vatan Partisi perşembe günü çok önemli şeyler açıklayacak" ifadelerini kullandı. Perinçek şunları söyledi:
- Vatan Partisi perşembe günü çok önemli şeyler açıklayacak. Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmalası elimizden kurtulamayacak.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal (@ulusalkanal) December 5, 2023
- Vatan Partisi perşembe günü çok önemli şeyler açıklayacak. Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmalası elimizden kurtulamayacak.#canlı izlemek için:https://t.co/APHoKVsOLT pic.twitter.com/FqhWh7RBWb