Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çizdi. Perinçek, "Vatan Partisi perşembe günü çok önemli şeyler açıklayacak" ifadelerini kullandı. Perinçek şunları söyledi:

- Vatan Partisi perşembe günü çok önemli şeyler açıklayacak. Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmalası elimizden kurtulamayacak.