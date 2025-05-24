X çöktü mü? Sorun ne zaman giderilecek?
Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 24 Mayıs itibarıyla dünya genelinde erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Kesintinin sunucu kaynaklı olabileceği düşünülüyor.
Sosyal medya platformu X (Twitter), 24 Mayıs Cuma günü öğleden sonra dünya genelinde yaşanan erişim sorunlarıyla gündeme geldi.
Türkiye saatiyle 15.00 itibarıyla çok sayıda kullanıcı, akışın yenilenmemesi, bildirimlerin çalışmaması ve sayfa yükleme hataları gibi sorunları rapor etti.
KESİNTİLERİN ARKASINDA YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU MU VAR?
Son aylarda X platformunda yaşanan kesintilerin sayısında dikkat çekici bir artış görülüyor. Bu artışın, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz aylarda X’e entegre edilen Grok adlı yapay zeka modelinden sonra başlaması dikkat çekti.
Grok, hem içerik üretimi hem de bilgi teyidi amacıyla platformda aktif şekilde kullanılıyor.
Kullanıcılar ise bu entegrasyonun ardından sistemde sık sık yavaşlamalar ve sunucu problemleri yaşandığını bildiriyor.
Downdetector verilerine göre, sadece Türkiye değil; ABD, Almanya, İngiltere, Hindistan gibi birçok ülkede kullanıcılar benzer sorunları yaşadı.
Akışın yenilenememesi, gönderi paylaşılamaması ve bildirimlere erişilememesi en çok bildirilen şikayetler arasında yer aldı.
Şu ana kadar X platformundan ya da Elon Musk cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.